Política

Larrañaga: "Lo que no está en la órbita de la autorización judicial es ciencia ficción"

"Yo actuaría ilegalmente si escuchara un teléfono, si no tengo la orden judicial correspondiente", dijo el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se refirió anoche al episodio protagonizado por la vicepresidente Beatriz Argimón y el relacionista público Fernando Cristino, en el que hay alusiones a grabaciones de conversaciones.

"Yo quiero ser contundente: acá las únicas escuchas que hay son las dispuestas por la Justicia, no hay otras escuchas. Todo lo que se diga en contrario parte de una situación que no es real. El Ministerio del Interior actúa con la interceptación de teléfonos solamente por órdenes judiciales. Hay un protocolo muy riguroso que determina que no hay ninguna otra posibilidad de tener una escucha ilegal", afirmó a los medios, tras consulta de Teledoce.

"Yo actuaría ilegalmente si escuchara un teléfono, si no tengo la orden judicial correspondiente. Lo quiero desmentir de manera tajante, (porque) he escuchado cada cosa en los últimos días", agregó.

No quiso referirse a lo expresado por Argimón en relación a las llamadas porque dijo no saber en qué entorno lo expresó. "Lo que quiero decir y dar garantías a todos los uruguayos es que no hay escuchas ilegales en Uruguay", reiteró.

"Todo lo que no esté en la órbita de la autorización judicial es ciencia ficción. Así de concluyente se lo digo. Si ustedes supieran todo el protocolo a que hay que recurrir para dar estos pasos advertirían que hay un dispositivo de seguridad regido por la Justicia", concluyó.