Lamentable: un motociclista murió en accidente en ruta Héctor Gutiérrez Ruiz

Un motociclista perdió la vida este martes en un siniestro ocurrido en la ruta Gutiérrez Riz, arteria que conecta el Aeropuerto Binacional de Rivera con la capital del departamento norteño.
Según informara el medio local Hora Uno, el hecho ocurrió poco antes de las 14:00 horas sobre el kilómetro cuatro de la mencionada ruta. Allí, en circunstancias a establecer, el conductor de una moto perdió el control del vehículo y cayó sobre el pavimento.
Personal de la empresa de emergencias Movilcor acudió al lugar, pero los paramédicos no pudieron hacer más que constatar el deceso del motorista.
El caso está ahora en manos de la Fiscalía competente.
