Contenido creado por Gerardo Carrasco
Policiales

Mal camino

Lamentable: mujer que viajaba en el asiento trasero de un sedán murió en aparatoso vuelco

Sucedió en Paysandú. Las personas que viajaban en la parte delantera sufrieron traumatismos, pero sobrevivieron.

08.12.2025 09:43

Lectura: 2'

2025-12-08T09:43:00-03:00
Compartir en

Una mujer de 54 años falleció en un siniestro de tránsito registrado en camino Las Delicias, a unos 20 kilómetros de Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú.

Según informó el periódico sanducero El Telégrafo, el hecho ocurrió poco después de las 09:00 horas del domingo.

El accidente involucró un automóvil Chevrolet Aveo, matrícula AAH 5196, conducido por un hombre que viajaba con su esposa y su cuñada.

Por razones que aún no fueron determinadas, el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva en un tramo de camino de tierra, lo que provocó un despiste y posterior vuelco con varios tumbos.

Los tres ocupantes resultaron lesionados, pero la pasajera que viajaba en el asiento trasero, identificada como Elsa Larrachado, fue la más afectada y murió en el lugar.

A raíz del siniestro, intervinieron efectivos de la comisaría Sexta y una dotación del destacamento de Bomberos. En tanto, el conductor y su esposa fueron trasladados al servicio de urgencias del Hospital Galán y Rocha, donde fueron atendidos por politraumatismos.

La fiscalía de turno fue informada del caso y dispuso diversas actuaciones, entre ellas el relevamiento fotográfico y planimétrico de la escena.



\