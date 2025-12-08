Lamentable: mujer que viajaba en el asiento trasero de un sedán murió en aparatoso vuelco

Una mujer de 54 años falleció en un siniestro de tránsito registrado en camino Las Delicias, a unos 20 kilómetros de Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú.
Según informó el periódico sanducero El Telégrafo, el hecho ocurrió poco después de las 09:00 horas del domingo.
El accidente involucró un automóvil Chevrolet Aveo, matrícula AAH 5196, conducido por un hombre que viajaba con su esposa y su cuñada.
Por razones que aún no fueron determinadas, el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva en un tramo de camino de tierra, lo que provocó un despiste y posterior vuelco con varios tumbos.
Los tres ocupantes resultaron lesionados, pero la pasajera que viajaba en el asiento trasero, identificada como Elsa Larrachado, fue la más afectada y murió en el lugar.
A raíz del siniestro, intervinieron efectivos de la comisaría Sexta y una dotación del destacamento de Bomberos. En tanto, el conductor y su esposa fueron trasladados al servicio de urgencias del Hospital Galán y Rocha, donde fueron atendidos por politraumatismos.
La fiscalía de turno fue informada del caso y dispuso diversas actuaciones, entre ellas el relevamiento fotográfico y planimétrico de la escena.
