Lamentable: motociclista murió en choque frontal cuando intentaba evadir un control

Policiales

Un joven de 19 años falleció en un siniestro ocurrido durante la madrugada del domingo en la ciudad de Rivera.

Según reportó el comunicador local Pedro Olivera, el hecho ocurrió en la calle Ceballos de la capital departamental.

El ahora fallecido tripulaba una moto y, al llegar a la esquina con la calle Sarandí, se topó con un control policial. Para evitar a los agentes, escapó a contramano, pero su huida terminó abruptamente al chocar de frente con una camioneta, en la intersección de las calles Ceballos y Anollés.

De acuerdo con el citado reporte, el joven motorista falleció y su acompañante fue trasladado a un centro asistencial en estado delicado. Las identidades de los accidentados no se difundieron.