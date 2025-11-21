Laguna Garzón: Ambiente autorizó apertura de la barra arenosa para quitar cianobacterias

Locales

El Ministerio de Ambiente autorizó este viernes la apertura artificial de la barra arenosa de la laguna Garzón debido a que se detectaron cianobacterias algunos días atrás.

“Esta acción busca conseguir el desagote de agua hacia el mar arrastrando los nutrientes de la laguna y permitiendo el ingreso de agua salada del océano”, indicó la cartera a través de un comunicado.

Según detalla el texto, las aperturas de las barras arenosas conectan el agua de las lagunas con el mar, lo que permite que estas “descarguen agua dulce y sedimentos e ingrese agua marina”. Esto genera un intercambio de nutrientes y que aumente la salinidad.

El ministerio alertó que las cianobacterias cubren “gran parte” de la superficie de la laguna y citó informes técnicos de su autoría que “establecen que la presencia de floración de cianobacterias tiende a sostenerse e incrementarse por las condiciones meteorológicas”. Esto “hace necesario” la apertura artificial, indica el texto.

De esta manera, la resolución —firmada por el subsecretario de Ambiente, Óscar Caputi— autoriza “con carácter excepcional” a la Intendencia de Rocha abrir artificialmente la barrera arenosa entre este sábado 22 y el martes 25 de noviembre.

