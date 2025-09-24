Lágrimas de Orsi y recuerdo de frases icónicas: líderes de izquierda homenajean a Mujica

Política

Montevideo Portal

El evento paralelo en homenaje a José Pepe Mujica, en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, realizado en Nueva York este miércoles 24 de septiembre, contó con la oratoria de la exvicepresidenta y viuda Lucía Topolansky (por 'stream' desde Uruguay), del presidente Yamandú Orsi, del presidente español Pedro Sánchez, del presidente chileno Gabriel Boric, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, entre otras figuras.

Durante su participación, Topolansky se mostró rodeada de jóvenes militantes. “Como decía Pepe: lo más importante de un dirigente es que haya una barra que lo suplante con ventaja”, expresó.

En su discurso hizo hincapié en las enseñanzas de Mujica hacia las próximas generaciones: “Que vaya naciendo una barra que tome esas banderas”.

Así, llamó al “diálogo constante y fluido” y recordó la frase de Pepe: “Triunfar en la vida es levantarse todas las veces que caemos”.

Entre lágrimas, Orsi recordó la austeridad de Mujica. “Él decía: yo no pido que ustedes vivan igual que yo, no quiero que sean iguales. También decía que el que tiene poco es el que necesita mucho, y ahí nos obligaban a reflexionar”.

“Nos estaba diciendo que si somos militantes y queremos cambiar nuestra realidad, tenemos que darle espacio a la alegría de vivir. Y la alegría de vivir es esencialmente tener tiempo. De nada vale amontonar porque, si tú tienes que amontonar, tenés que trabajar mucho. Y ahí venía el sentido de la austeridad o la sobriedad”, completó.

Por su parte, Boric admitió que no sabe si “a Pepe le gustaría un homenaje a él”. “Creo que, más allá de tener buenas palabras, lo miraría con algo de recelo, producto de, justamente, esa austeridad que todos le conocimos”, destacó.

Para el chileno, “el legado de Mujica es amplio, diverso, pero, sobre todo, actual”.

“Mujica no es un monumento al que haya que ir a dejarle flores, es más una idea de acción. El mejor homenaje que podemos tener hacia Mujica es seguir luchando”, manifestó.

Luego, fue el turno de Pedro Sánchez quien eligió recordar que en sus últimos días, en una entrevista para un medio español, Mujica dijo “que toda su vida se había dedicado a cambiar el mundo y no cambió un carajo, pero, al menos, había estado entretenido”.

Tras las risas del público Sánchez retrucó: “Algo cambió Pepe Mujica, es en lo único que discrepo radicalmente con él”.

“Lo cambió porque dio esperanza, inspiró con su ejemplo de vida y nos devolvió la fe en la utopía y en el progreso de la humanidad. No solo cambió el mundo, lo hizo más digno con su ejemplo de humanidad”, afirmó Sánchez.

La intervención de Axel Kicillof estuvo marcada por un repaso de la situación política de Argentina para reivindicar las enseñanzas de Pepe. “Pepe no era solo rioplatense, Pepe es de todo el planeta”, afirmó el dirigente justicialista y, al final de su discurso, lanzó: “Lo mejor que podemos hacer en homenaje a Pepe Mujica es saber que nunca se pierde la esperanza”.

Montevideo Portal