Ladrones robaron un auto en cuestión de segundos en el barrio Colón

Ladrones robaron en la madrugada de este miércoles un auto en el barrio Colón, Montevideo.
El hecho ocurrió en un complejo de viviendas que se encuentra en la intersección de las calles Rogelio Gorgoso y Pasaje A, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal.
Los autores del robo llegaron en una moto y tras ver al vehículo estacionado, llevaron a cabo el delito. Uno de los ladrones se bajó del birrodado y accedió al interior del auto por la puerta del acompañante. Luego prendió el vehículo y lograron escapar del lugar sin llamar la atención de ninguno de los vecinos.
En un video difundido por el citado medio, el que corresponde a la cámara de videovigilancia que apunta al estacionamiento donde se encontraba el vehículo, se puede observar como los autores desarrollan el asalto en cuestión de segundos.
