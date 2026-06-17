Ladrones escalaron, llegaron a la azotea de un edificio y robaron apartamentos y un auto
El hecho se dio en Malvín y no se trata del primer caso en la zona, según los vecinos. Ninguna cerradura que da a la calle fue forzada.
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17.06.2026 14:13
Montevideo Portal
Vecinos de Malvín denunciaron que delincuentes, gracias a haber escalado el edificio, lograron hurtar el lugar ubicado en Pilcomayo y Alejandro Gallinal.
De acuerdo con la información policial, divulgada en primera instancia por Telenoche (Canal 4) y a la que accedió Montevideo Portal, dos personas treparon los tres pisos de la edificación y llegaron a la azotea.
Una vez dentro, robaron dos apartamentos tanto del tercer como del segundo piso. Luego de haberse llevado varias pertenencias, llegaron a la cochera y con la llave en la mano, se llevaron uno de los autos que usaron para escapar.
Los vecinos reportaron que no se trata de un caso aislado, dado que varios hurtos se dieron a través de la misma modalidad.
Los malhechores acceden a los techos de las casas y, en el caso del edificio mencionado, se busca saber si tenían algún tipo de acceso porque ninguna de las cerraduras que dan a la calle fueron forzadas.
Montevideo Portal
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