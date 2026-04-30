Policiales

Ladron ingresó armado a un local de cobranzas, redujo al personal y se llevó $ 4 millones

Montevideo Portal

Un local de cobranzas ubicado en la zona de City Golf, entre la Estación Atlántida y Atlántida (Canelones) fue rapiñado por un delincuente. Logró llevarse una suma cercana a los $4.000.000, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal.

El hombre llegó al lugar en moto y permaneció en las inmediaciones hasta detectar un momento de vulnerabilidad en la operativa del comercio. La situación se dio cuando una de las empleadas salió del área de seguridad para realizar tareas vinculadas al sistema de cobro.

En ese momento, el delincuente ingresó al local armado, redujo a la trabajadora y la amenazó para que se habilitara el acceso al sector restringido. Una vez dentro, se dirigió directamente a las cajas y se apoderó del dinero disponible.

Entre lo sustraído se encontraba también una remesa correspondiente al BPS destinada al pago de pasividades, lo que explica el volumen del botín.

La investigación está a cargo de la Policía de Canelones, que analiza registros de cámaras de seguridad tanto del comercio como de la zona con el objetivo de identificar al autor y reconstruir su recorrido antes y después del hecho.

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