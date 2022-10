Lacalle y reforma previsional: “El costo político lo paga el que no tenga responsabilidad”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou presentó este jueves el proyecto de ley de reforma de la seguridad social que ingresará este viernes al Parlamento. El mandatario firmó la iniciativa junto al Consejo de Ministros y luego dio una conferencia de prensa, acompañado además por el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain.

Lacalle reiteró que se trata de una reforma “necesaria, justa y solidaria”. “Es sostenible en el tiempo; de nada serviría si no lo fuera”, agregó.

“Nos parece que cuanto antes se vote, es mejor. Si la demora es para mejorar el proyecto, la espera va a ser un poco más”, detalló en conferencia de prensa. En este sentido, el presidente afirmó que la coalición de gobierno está muy “satisfecha” con el resultado y que espera que el Frente Amplio (FA) haga “aportes positivos” en el Parlamento.

“Que entre al Parlamento y que el FA haga aportes; es un proyecto perfectible”, aclaró, aunque destacó que "la urgencia" del asunto "debe acompañarse por parte del Parlamento”.

Al ser consultado sobre el costo político que puede tener la aprobación de la reforma previsional (que obliga a muchos trabajadores a postergar su jubilación algunos años) en la próxima campaña electoral, Lacalle Pou respondió que no considera que la ejecución de la reforma tenga un costo político. "Me atrevo a decir que el costo político lo paga el que no tenga un acto de responsabilidad nacional, sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no lo hace. Ese para mí paga el costo político. Si ustedes el último día de gobierno se sientan conmigo acá y no me dicen: 'Presidente, usted dijo que la reforma de la seguridad social era urgente y no hizo nada', ése es un costo político. Ahí la coalición paga un costo político", aseguró.



“Esto lo acompañarán con acciones o se quedará solo en un diagnóstico, como en los últimos 15 años”, sostuvo el presidente, en evidente alusión a la falta de acuerdo dentro del FA para aprobar una reforma del sistema previsional durante sus gobiernos.

Lacalle dijo además que no volvió a hablar sobre el tema con el presidente del FA, Fernando Pereira.

El mandatario destacó a su vez que expertos trabajaron dos años en la redacción del documento. “No fueron dos años en los que Saldain estuvo sentado en su casa escribiendo. Fueron dos años en los que trabajaron expertos de todos los partidos y funcionarios públicos que desconocemos su afiliación política”, expresó.

La CESS fue creada en la Ley de Urgente Consideración (LUC), otro logro de la coalición reivindicado por Lacalle este jueves.

