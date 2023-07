Lacalle y la energía renovable: “No vamos a tener que pelear más por la desmonopolización”

Política

Yendo no, llegando

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, participó este miércoles de la novena edición del Congreso de Energías Renovables de Latinoamérica —organizada por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder)—. Allí brindó un breve discurso en el que hizo referencia a la posibilidad de implementar estos recursos a nivel del país y lo calificó como un “desafío para hacer”.

Lacalle reafirmó que la transformación de la energía y su utilización son sus deberes. “Para empezar, en el transporte público”, dijo en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo, y agregó que es un desafío “para hacer”, aclarando que no es tema solo del gobierno nacional, sino también departamental.

“Todos sabemos la cadena de subsidios que ha sido muy discutida en nuestro país con respecto al combustible para el transporte público. ¿No será que ese subsidio tiene que ser impulso para que el transporte público tenga esa transformación en energías más limpias, en energías que, entre otras cosas, (y esto para mí tiene un rol importantísimo para nuestro país) es una energía nuestra?”, se preguntó.

En este sentido, se adelantó y dijo que de implementarse ya no se van a tener que sentar una vez por mes para ver qué es lo que marca la reguladora internacional para ver qué precios van a tener en los combustibles. “No vamos a tener que pelear más por la desmonopolización de los combustibles. Imagínense la discusión que nos vamos a ahorrar los dirigentes políticos”, agregó.

Asimismo, opinó que las energías renovables son “virtuosas” porque aplicándolas se cuida el medioambiente, se cuida a las próximas generaciones y posibilita también beneficiarse económicamente —ya que el mundo hoy mira quién está protegiendo el ecosistema—, además de que brindan “independencia y autonomía”.

“Por eso, me parece muy buena idea para poder compartir, poder alentar en lo que queda a nosotros de gobierno —que no es un tema de ‘ya se termina’, es un tema de que ‘hay que hacer las cosas ya’— y no esperar que vengan otros. Esta es la energía que nos mueve a todos”, concluyó.