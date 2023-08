Lacalle tras reclamo de Cabildo por militares: “No puede ser yo quiero esto y es esto”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este miércoles en rueda de prensa a varios temas, entre ellos, al reclamo de Cabildo Abierto para que haya un aumento salarial para los militares de menores ingresos del Ejército Nacional.

En esta línea, el primer mandatario señaló que lo planteado por el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos no “está planteado originalmente en esta Rendición de Cuentas” y recordó que en la pasada “hubo un aumento para la tropa y para los policías diferencial al resto de los funcionarios públicos”.

“Por su supuesto, en la medida de que se pueda los sectores más sumergidos en la administración pública deberían ganar más. Es parte de una negociación, pero no puede ser ‘yo quiero esto y es esto’. La coalición la integran cinco partidos, no dos partidos. Entonces, una cosa es lo que quiere Cabildo Abierto, otra lo que quiere el Partido Colorado o lo que quiere el Partido Independiente. ¿Qué quiere el Partido de la Gente? ¿Qué quiere el Partido Nacional? Esto no es yo quiero. Vamos a negociar entre todos, a ver en qué se puede mejorar. El Parlamento es independiente y autónomo para hacer determinados cambios que estén dentro de la Constitución. No planteos que están afuera, como estaba el artículo inicial que había presentado CA”, dijo el presidente.

Consultado por su vínculo con Manini Ríos, Lacalle Pou se limitó a responder: “Los canales son los que están mejor aceitados”.

Este miércoles, Manini Ríos también se refirió al relacionamiento que mantiene con el presidente después de la crisis que vivió la coalición multicolor tras el pedido de renuncia de Irene Moreira al Ministerio de Vivienda.

Ante la pregunta de cómo sigue la relación tras ese episodio, Manini Ríos respondió que es “estrictamente formal”. “Lo necesario, nomás. Cuando hay algún tema puntual que hay que conversar, bueno, más bien vía WhatsApp son los intercambios que hemos tenido en los últimos tiempos”, sostuvo el legislador en entrevista con Arriba gente (Canal 10). De igual manera, aclaró que el vínculo que tuvo con Lacalle “siempre fue estrictamente de trabajo formal” y “nunca hubo algo más allá de eso”.

