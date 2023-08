Lacalle tras las PASO: “Me sirve cualquier presidente que entienda intereses uruguayos”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este miércoles, junto al ministro de Defensa, Javier García, de la inauguración de las instalaciones de la base naval Capitán Cuerpo de Prefectura Luis Musetti, en el departamento de Río Negro.

Tras el acto, el primer mandatario brindó una conferencia de prensa en la que habló de varios temas tras su viaje a Paraguay.

En esta línea, destacó que, en su reunión con el nuevo presidente de ese país, Santiago Peña, planteó una vez más la necesidad de flexibilizar el Mercosur.

Consultado sobre los resultados de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) argentinas, Lacalle prefirió no opinar.

“No opino, no me corresponde opinar. Son los argentinos los que eligen a su gobierno. Hay una frase que me ha guiado durante muchos años, que la decía un señor inglés, Palmerston, y lo repetía Luis Alberto de Herrera hace muchos años: ‘Los países no tienen ni amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes’. A mí me sirve cualquier presidente de cualquier país que entienda y confluya con los intereses de los uruguayos. Ese es el gobierno que nos sirve, y como no voto, esperaré al que venga y esperemos tener el mejor vínculo para el bien de los orientales”, se limitó a responder el presidente.

Al ser consultado por la actual situación de la coalición tras las tensiones vividas en los últimos días con Cabildo Abierto durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas, el presidente recordó, de cara a 2024, que los cinco partidos que integran el Gobierno comparecieron a una elección y se suscribió “un Compromiso por el País”.

“Estaría bueno en el futuro que se vea ese Compromiso por el País, lo que cumplió y lo que no cumplió esta coalición de lo que había comprometido. Lo ideal es tener una mayoría hasta el último día del gobierno, y que esa mayoría se sostenga para futuros procesos electorales. A veces se cree que una coalición tiene que ser rígida. Habrán escuchado más de una vez que la coalición tiene partida de defunción: con el presupuesto, con la LUC [Ley de Urgente Consideración], con la Rendición de Cuentas, con la reforma de la seguridad social. Todos esos escollos, la coalición los fue sorteando, porque no somos rígidos, no estamos apretados. Somos partidos distintos, y al tener matices hay que dejar libertad para que cada partido exprese lo que piensa. Cumpliendo los compromisos que se hicieron con los otros cuatro partidos. Es la forma que funcione, no tengo la bola de cristal, pero veremos en qué cumple cada uno y hasta dónde decidimos llegar”, apuntó.

Y añadió: “La coalición es una, y cuando toma medidas tiene que tener respaldo del Poder Legislativo. Y ahí valen lo mismo los primeros 49 votos, como el último, que es el 50”.

Sobre las medidas para la frontera del país, el presidente respondió que “es muy difícil seguir el derrotero de la economía argentina” y que muchas medidas ya se llevaron adelante.

