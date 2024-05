Lacalle tras identificación de Amelia Sanjurjo: “El Uruguay todo encuentra un poco de paz”

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no fue ajeno este martes a la noticia de que fueron identificados los restos de Amalia Sanjurjo Casal, encontrados el 6 de junio de 2023.

Así como gran parte del sistema político, el primer mandatario se expresó en redes sociales.

“Hoy se confirmó la identidad de los restos hallados en el año 2023 en el Batallón 14. Se trata de Amelia Sanjurjo, desaparecida en 1977. Reafirmando el compromiso del gobierno con la búsqueda de personas desaparecidas, hoy una familia y el Uruguay todo encuentra un poco de paz”.

Hoy se confirmó la identidad de los restos hallados en el año 2023 en el Batallón 14. Se trata de Amelia Sanjurjo, desparecida en 1977.

Reafirmando el compromiso del gobierno con la búsqueda de personas desparecidas, hoy una familia y el Uruguay todo encuentra un poco más de paz. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) May 28, 2024

En la campaña de 2019, antes de ser presidente, Lacalle Pou había reconocido que durante la campaña de 2014 su mayor “error político y humano” había sido hablar sobre dar vuelta la página en la búsqueda de los desaparecidos.

“Quiero recordar algo que hace un tiempo pasó, que está bueno traerlo a colación. En la campaña pasada algún colega de ustedes me preguntó cuál había sido mi error político mayor y yo dije que en realidad el error que había cometido no era un error político, era un error humano, que era más grave. Cuando me preguntaron sobre la búsqueda de los desaparecidos yo hablé de dar vuelta la página, y en realidad cometí una enorme injusticia sobre el sentimiento de familiares que no van a dar vuelta la página hasta que satisfagan la necesidad de saber dónde están sus seres queridos", había reconocido y aclarado el presidente en agosto de 2019.

Amelia Sanjurjo, una militante del Partido Comunista del Uruguay de 41 años, fue secuestrada el 7 de noviembre de 1977 en la calle por un operativo de la OCOA. Estuvo presa y fue torturada en La Tablada.

Tras un año de investigación, este viernes se pudo confirmar que el cuerpo encontrado en el Batallón 14 de Toledo correspondía a la mujer desaparecida. Un informe elaborado por el laboratorio genético del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) tras el procesamiento genético de las muestras óseas confirmaron en su momento que los restos encontrados correspondían a una mujer y que su muerte “fue violenta por acción de terceros en el contexto de privación de libertad, malos tratos o tortura”.

Montevideo Portal