Lacalle sobre periodismo: “La primera determinación de un gobernante debe ser no regular”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este lunes de la ceremonia de apertura de la Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022, que tendrá lugar entre el 2 y el 5 de mayo en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Luego de que hiciera uso de la palabra la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, el mandatario hizo uso de la palabra en un brev e discurso en el que se refirió a la libertad de prensa y destacó a Uruguay como país que ha recibido “muchos” eventos de este tipo.

Lacalle Pou aclaró que en su caso abordaba el tema de la libertad de expresión “desde su lugar”, que no es el de un periodista, el del dueño de un medio de prensa, ni tampoco desde el ciudadano común.

“Yo lo abordó desde el dirigente político y en este caso del gobernante. Dirigente político y gobernante que a lo largo y ancho del mundo tiene la tentación del control. Creo que estamos viviendo un cambio de época bien estimulante y atractivo en lo que ha convertido en una forma horizontal de comunicación entre los ciudadanos y los gobernantes que nos desafía”, comenzó su discurso el presidente.

Recordó, en esta línea, que “antes había pocos emisores de mensajes y una gran cantidad de receptores”.

“Eso está roto, cambió. No existe más. Somos todos emisores y receptores”, reflexionó.

Agregó que lo que ocurre en el presente es que “muchas veces no se tiene preparación para tratar la noticia y la información, por eso hay periodistas profesionales”.

“Por eso creo que en este cambio de época en que todo el mundo con un celular tiene un (micro) poder, tenemos que dar tranquilidad y certezas a la profesión del periodista. Esto no implica solamente hablar de la libertad de opinión, habla también de la libertad de trabajo. Recién se hablaba de lo sostenible de los medios. Una cosa son las cadenas internacionales que se ven, se escuchan y se leen, y otra los medios locales. Yo soy un fiel creyente que los medios locales son importantísimos para sostener nuestra cultura e idiosincrasia”, dijo Lacalle, que reivindicó los medios del interior del pais que no son de alcance nacional.

El jerarca sostuvo que un tema que “desafía más a los periodistas que los políticos, es la inmediatez de la noticia”.

“Al periodista moderno se le exige dar la noticia antes que el otro. Entonces, no hay capacidad de estudio, de análisis o de preparación de la noticia. Tiene que salir. Y una vez que la noticia está en el aire, está en el aire. Por eso la ética de la profesión es cada vez más importante. Como contracara se tiene la protección del honor, de la intimidad, de los individuos”, apuntó.

Y agregó: “Entre medio de esas tensiones están los gobernantes, llámese Poder Ejecutivo o Legislativo; y ahí es que vienen las tentaciones. La primera determinación de un gobernante tiene que ser no regular. No avanzar necesariamente sobre regulaciones. La capacidad que tengamos de educar a los ciudadanos para cómo, qué y hasta dónde involucrarse en cada noticia es fundamental. Lo otro es tapar el sol con un dedo. Cada vez que alguien me dice de controlar o regular, mi primera respuesta es no, para después avanzar sobre el tema. Justamente, porque es un pilar fundamental para la democracia la tarea de la información que cumplen los periodistas”.

