Lacalle sobre Talvi: "Coincidimos en que vamos a empujar el carro"

Política

Luis Lacalle Pou participó esta mañana junto al canciller Ernesto Talvi -y otras figuras del Gobierno- en el acto de presentación de una nueva edición del Diario de Ana Frank, en el Palacio Taranco (al conmemorarse los 75 años de la liberación de los campos de exterminio).



Al dialogar brevemente con la prensa, Lacalle dijo que daría una respuesta de índole personal sobre lo ocurrido respecto al canciller y su próximo alejamiento del cargo.



"Uno integra el gobierno con gente idónea, con equilibrios políticos pero trata sobre todo de juntarse con buena gente. En la vida es importante estar con buena gente. Con Ernesto, que tuvimos la reunión el martes, muy afectuosa, muy conceptuosa de él sobre mi persona, demasiado para mi gusto, coincidimos en que vamos a empujar el carro, en la palabra empeñada hace mucho tiempo", afirmó, según recogió radio Universal.



"Siempre entendí que era una persona que puede aportar al país; los tiempos personales uno los tiene que entender y respetar, obviamente que trata de incidir. Talvi es el canciller de la República, ha hecho un gran trabajo y lo va a seguir haciendo. No me corresponde evaluar sus decisiones personalmente. Lo vamos a conversar todo", agregó.



"¿Qué va a pasar en el tiempo? No sabemos. No cabe la menor duda de que va a estar en la primera línea para que al país le vaya bien. Lo demás son especulaciones", concluyó.