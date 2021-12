Lacalle por sociedad de Ancap con privados: “Tienen derecho de parar, nosotros de avanzar”

Política

Aunque en principio no pensaba hablar, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, finalmente dio un discurso en la cena de fin de año de la Cámara Española de Comercio, que tuvo lugar en el Club de Golf del Uruguay.

El mandatario apuntó en su oratoria contra la medida de la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap), que resolvió parar la refinería de La Teja este martes.

“En Uruguay en 2019 una mayoría escasa, pero mayoría al fin, le dio la responsabilidad a un grupo de cinco partidos de llevar adelante algunos cambios. Cambios que estaban comprometidos. Si hay algo que queda claro en nuestro país es que en la campaña electoral se dijo todo y un poco más”, expresó Lacalle, y agregó que en diciembre de 2017 ya se había anunciado que se iba a llevar adelante como iniciativa una ley de urgente consideración.

Añadió que el gobierno “es hijo de un mandato y que eso en Uruguay se cumple, aunque no está exento de tensiones”.

“La vida en sociedad, en un club, en pareja, entre amigos, en una empresa tienen tensiones. No hay que tener miedo a las tensiones, hay que saber como resolverlas. Es más, soy amigo de las tensiones porque es la posibilidad que tiene un gobierno de centrar una opinión. Las tensiones que podemos estar viviendo hoy, ante algunos cambios que comprometimos y que a parte del statu quo no les gusta y no les convence, hay que llevarlos adelante por un compromiso dentro de la ley, pero sin dividir. Eso es obviamente una función compleja, porque si uno quiere hacer las cosas que comprometió pasándole a otro por arriba seguramente lo logre, pero será un éxito de corto tiempo porque va a dividir la sociedad”, dijo.

En esta línea, sostuvo que al “gobierno lo inspira unir la sociedad, no dividirla” pero “no significa congelarse en los compromisos asumidos”.

“Hoy tomamos noticia de un paro en la refinería de Ancap. Desde el año 1973, el año en que nací, no hay un paro de esos. Y entre otras cosas, la plataforma es porque no quieren que Ancap asocie una de sus divisiones que da pérdida. Nosotros como gobierno tranquilamente vamos a decir: ‘Aunque el statu quo quiera seguir teniendo un lugar en su empresa pública que da pérdida, vamos a seguir adelante porque lo comprometimos y lo vamos a hacer’. Algunos tienen el legítimo derecho de parar, nosotros el legítimo derecho y la obligación de avanzar”, afirmó Lacalle Pou, que luego insistió en la mejora en los datos en el desempleo, indigencia y pobreza que se conocieron en estos días.

“Abrirse al mundo”

Sobre el epílogo de su discurso, Lacalle Pou insistió en la necesidad de Uruguay de “cumplir con la vocación nacional de abrirse al mundo”.

“Pertenecemos a la quinta región más proteccionista del mundo. No me corresponde hablar de otros países y menos de los vecinos. Pero es notorio que algunos países más grandes de la región se pueden dar algunos lujos que nosotros no podemos. Uruguay es en tanto y cuanto se abra. Y nosotros vamos a abrirnos al mundo. Lo dijimos en campaña y lo estamos haciendo siendo transparentes con los demás países del Mercosur. Empezamos con un país especifico como China, pero vendrán otros. Nos tenemos fe, Uruguay va a jugar en cancha grande y va a ganar porque confiamos en los uruguayos”, expresó.

