Lacalle por críticas de Cabildo a Heber: “Separo políticas de gobierno y estados de ánimo”

Política

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este jueves en una rueda de prensa sobre las críticas formuladas por Cabildo Abierto durante la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el contenido de la moción que presentaron sus socios en Diputados, que en parte fue votada también por el Frente Amplio.

“Yo separo claramente las políticas de gobierno y los estados de ánimo. Punto final”, dijo el presidente. Repreguntado sobre las consideraciones realizadas por el senador Guido Manini Ríos, quien dijo que su partido fue “coherente”, el mandatario dijo que no iba a ingresar “en chiquitas”.

De inmediato, mencionó que el ministro de Vivienda Raúl Lozano estaba a metros suyo, durante la inauguración de un grupo de viviendas en Nuevo Berlín. “Cabildo Abierto integra la coalición. Para resumir, la primer frase es la respuesta a esta pregunta”, afirmó.

Esta es la moción completa.

Es una pena que los diputados del PN y el PC no votaran la parte que señala las responsabilidades del FA en la actual situación, consecuencia de sus 15 años de políticas equivocadas. Por alguna razón no quisieron condenar al FA.

Solo CA fue coherente https://t.co/01tTw6qJwE — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) June 29, 2023

Este jueves, después de 24 horas de interpelación, la Cámara de Diputados no respaldó la gestión de Heber. En la moción, aprobada con votos cabildantes y frenteamplistas, se sostiene que “la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir con los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País”.

En la rueda de prensa, Lacalle Pou descartó que el posicionamiento en la interpelación genere un fisura en la coalición, aunque ante la pregunta de un periodista lo consideró como “un escenario nuevo”.

Sobre la censura promovida por el Frente Amplio, Lacalle Pou dijo: “Esperemos que el ministro la supere”.

“Vayamos al tema de fondo, que es el que a mí me corresponde. ¿Estamos conformes con los resultados en seguridad pública? No. Mientras existan actos violentos en nuestro país no vamos a estar conformes”, dijo Lacalle Pou.

“¿Estamos mucho mejor que hace años? Si. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Los números no mienten. ¿Tenemos un problema con los homicidios? Obviamente que tenemos un problema con los homicidios”, agregó.

El presidente también afirmó que no le corresponde calificar entre delitos, pero señaló que descendieron los homicidios producto de rapiñas o hurtos, y aumentaron los provocados por enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.

Montevideo Portal