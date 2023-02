Lacalle inauguró obras en el Municipio F y habló sobre las inundaciones, ¿qué dijo?

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se hizo presente este lunes en el barrio Capra, ubicado en el Municipio F por la inauguración de obras de vialidad. En ese marco, brindó un discurso a los presentes y comenzó agradeciendo a las autoridades porque a su entender la ida al barrio no solo se inauguran obras, sino que es la oportunidad de intercambiar en una zona donde “hay ideologías, ideas, camisetas”.

“Un barrio en el que hay ideologías, hay ideas, hay camiseta, pero llega un momento que la cuneta no tiene color, que el pico de luz no tiene color y así sucesivamente. Entonces, una cosa es la batalla dialéctica, que es bienvenida y por suerte en Uruguay exista mucha y fermental, y otra es la obra”, indicó.

“Pero la venida al barrio, por ejemplo, ¿qué significa? Que estemos en el merendero y que nos hagan llegar sus inquietudes, que venga un grupo de vecinos que me entregó una carta de seguridad y otros vecinos que plantean temas personales, cosas muy chicas para el mundo, pero grandes para el barrio”, agregó.

En este sentido, Lacalle apuntó llegó al barrio a alegrarse por la “buena utilización” de los fondos públicos porque a su entender esa es la noción del gobernante: “Recibe dinero de la gente, que no la paga con gusto, y se la devuelve en obras.

“Cuando el otro día veía la filmación de barrios inundados, cuando uno tenía que sacar la heladera, el perro, los gurises, la cama, el colchón. ¿A alguien se le ocurre que a algún vecino en ese momento dijo ‘pah, esto es culpa de…’ No, ese vecino dijo ‘me estoy inundando, no sé qué perdidas voy a tener, no sé lo que me va a pasar y lo peor es que sé que esto va a volver a suceder’”, comentó.

“Entonces, me parece que esta actitud habla muy bien del Uruguay que necesitamos, que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer. Después veremos quien convence, quien no convence, quién genera más sueños, quien genera menos sueños. Eso no importa, falta mucho, mientras tanto, felicitarlos a todos”, concluyó.

