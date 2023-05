Lacalle fue a Tacuarembó y abrió sede de la Republicana en homenaje a Larrañaga

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acompañado del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, inauguró este viernes la sede de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana en Tacuarembó, que lleva el nombre del fallecido titular de la cartera, Jorge Larrañaga.

Según informó Comunicación Presidencial, la obra se concretó tras un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el del Interior, que aportó 38 millones de pesos.

El mandatario dijo que fue “un reclamo de hace mucho tiempo” la existencia de una base de la fuerza especializada en el norte del país, y que “Tacuarembó se prestó para ser cabecera”.

Asistimos a la inauguración de la sede de la Dirección Nacional Guardia Republicana “Dr. Jorge Larrañaga” en Tacuarembó y recorrimos la Unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación de ese departamento. pic.twitter.com/hlR4qkeOll — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) May 19, 2023

Luego de la inauguración, visitó la nueva cárcel de Tacuarembó (Unidad nº 26 del Instituto Nacional de Rehabilitación), inaugurada en diciembre de 2022, donde se alojan 149 hombres y 28 mujeres. “Vale la pena el trabajo que se está haciendo ahí”, dijo luego, durante su discurso en el Hospital de Tacuarembó.

Allí, el presidente fue a inaugurar oficialmente el primer Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico del país, y dijo que es “referencia en los servicios del Estado”.

Además, dijo que el éxito de proyectos como el del IMAE surgen de la “asunción de la responsabilidad de cada uno” en las organizaciones y la “individualización del esfuerzo”.

“Es por eso que funciona Tacuarembó, por eso funciona el Hospital de Tacuarembó, por eso es que funciona ASSE en Tacuarembó. Por qué, porque hay una Intendencia al servicio de las cosas departamentales, pero además de lo que excede la competencia departamental, porque en ningún lado de la Constitución dice que el intendente tiene que ser pesado como mosca de tambo, tocar la puerta a todos los ministerios”, dijo, remarcando también el rol de la dirección de ASSE en preocuparse por el interior del país.

Lacalle, acompañado del presidente del prestador de salud estatal, Leonardo Cipriani, inaguró también la nueva policlínica de ASSE en la localidad tacuaremboense de Quiebra Yugos, que atenderá a unos 500 usuarios y significó $ 1.400.000 de inversión, según informó Presidencia.

“Cuando vamos a inaugurar una policlínica, ASSE empieza a llamar y a mandar mensajes Cipriani, insistentemente para que le dé una fecha. Si yo no puedo venir, siempre está Álvaro o alguien acompañando. A mí me gusta venir. Y me gusta venir por la historia atrás de un pago. Y esto para mí es lo más importante, a un pago, a un pueblo, a una ciudad, a un departamento, a un país, lo hace su gente”, proclamó el mandatario.

“El 6 de marzo de 2020 yo hice mi primera visita como presidente de la República, pocos días después nos tocó la pandemia. Y, sin avisar, agarré el helicóptero y aterricé en Paso del Cerro; acá hay unos vecinos amigos de Paso del Cerro que cada vez que me ven me pegan una pechada y lo bien que hacen, porque la primera vez que fui al pago así lo hicieron y no van a perder esa linda costumbre de siempre pedir más cosas para el pago”, dijo.

“¿Por qué Paso del Cerro, que hay 300 habitantes? Sí, 300 habitantes. Era una señal, un símbolo. Porque sí, el Gobierno se dirige, obviamente con presupuesto, obviamente con leyes, con decretos, con todo eso, pero también con símbolos, con acciones, a ser imitadas, a ser copiadas, a ser seguidas. Y por eso me encantó que Leonardo diga, no hay causa chica, causa grande o causa justa. Y eso es lo que un gobierno tiene que perseguir, atrás de eso es que tenemos que estar todos encolumnados”, afirmó Lacalle.

“Y para que eso funcione tiene que haber una red de gente dedicada a esas cosas, no lo hace solo uno, y menos si está atrás de un escritorio. Es un conjunto de gente, una comisión que pelea, una familia que dona el predio, una regional que alerta a los gobernantes, un gobernante que mira el presupuesto y le da prioridad. Porque también hay que valorar, porque siempre se gobierna con la escasez de recursos. O sea, hay que tratar de ser justos. Y fíjense la dificultad, uno es padre de dos o tres hijos y a veces tiene que hacer justicia entre dos hijos, imagínese en tres millones y medio”, aseveró el presidente.

En Tacuarembó participamos de las inauguraciones de la policlínica de Quiebra Yugos y del IMAE que funciona en el hospital departamental. pic.twitter.com/IDN2Fxxol4 — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) May 19, 2023

Este domingo, a las 11:00 horas, el presidente asistirá a la celebración del 140º aniversario de Ecilda Paullier, en la plaza de los Fundadores de la ciudad, junto con la intendenta de San José, Ana María Bentaberri, y el alcalde local, Leonardo Giménez, entre otras autoridades departamentales.