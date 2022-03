Política

Lacalle dijo que no adhesión a declaración de OEA fue un “error” del canciller Bustillo

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se hizo presente en la noche del pasado lunes en el carnaval de Artigas. Saludó a los diferentes ciudadanos que se le acercaban a saludar y junto al intendente del departamento Pablo Caram.

En determinado momento fue abordado por los medios de comunicación, que le consultaron por el hecho que protagonizó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) tras no adherirse al comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, entre otras cosas, condenaba la invasión de Rusia a Ucrania. Posteriormente, el propio presidente determinó que Uruguay se una a la comunicación.

El mandatario aseguró que el discurso del embajador ante la OEA, Washington Abdala, la declaración de Cancillería y su posición “están en línea”. “A mí me gusta decir las cosas como son, formalmente se cometió un error y por eso quien habla como jefe de Estado me sentí en la obligación de enmendar ese error y adherir la moción mayoritaria”, aseguró Lacalle.

Consultado sobre quién fue el que cometió un error, el jefe de Estado contestó que la equivocación surgió en Montevideo y que no fue en Washington, es decir, que el error no fue de Abdala.

“Si me preguntás por el ministro (Francisco) Bustillo, que básicamente es quien comete el error, hay que decir las cosas, nosotros no tenemos ningún prurito en aceptar y enmendar los errores. El canciller tiene todo mi respaldo”, expresó.

En este sentido, argumentó que el respaldo es por la “gran gestión” que hizo Bustillo en las negociaciones con el Mercado Común del Sur (Mercosur) y en lo que son las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

“Obviamente no luce, no sale en la foto, no quiere decir que cuando se comete un error se actúe en consecuencia y se enmiende este”, concluyó.