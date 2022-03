Lacalle defendió “inversión social” y que “no se metió la mano en el bolsillo a uruguayos”

Política

“Datos, no relatos”, dijo el presidente en la Asamblea General, donde defendió la LUC, destacó caída de delitos y prometió baja tributaria.

El presidente Luis Lacalle Pou presentó este miércoles ante la Asamblea General un balance de su segundo año de gestión, y realizó algunos anuncios sobre los planes del gobierno.

El mandatario saludó a senadores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, quienes lo recibieron tras las puertas del Palacio Legislativo.

“Una vez más, hemos llegado al Parlamento para rendir cuentas a la Asamblea General. Cuando empecé a hacer el esbozo del discurso me trasladé exactamente hace un año y allí dábamos cuenta de la difícil situación que desde el 13 de marzo 2020 le ha tocado vivir al mundo y a nuestro país. En ese momento, Uruguay recibía su primera ola de la pandemia. Estábamos trabajando en la negociación para las vacunas y en un plan de vacunación, anunciado el día después de la compra”, recordó el mandatario, quien repasó la compra y la llegada de las vacunas contra la covid 19 en Uruguay.

Tras reconocer “el profesionalismo y humanismo de todos los vacunadores que estuvieron en el primer frente de lucha”, destacó que “gracias al despliegue logístico sin precedentes, Uruguay el año pasado dio siete millones de vacunas” e informó que “el 83% de los uruguayos cuenta con una dosis, y más del 76% con dos”.

El presidente lamentó el cierre de fronteras, pero dijo que “lo que a todos nos dolió y afectó fue la suspensión de clases”.

“Y no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad de agradecer al personal de la salud, especialmente al personal del CTI, que tuvo una presión extra en esos momentos. Más allá del covid, la salud fue uno de los pilares importantes de este gobierno. Y se avanzó en la implementación de la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, se continuó trabajando en el Registro Nacional de Diabéticos, se hizo el plan nacional de ACV, y se financio la trombectomía por medio del Fondo Nacional de Recursos (FNR). Se amplió la financiación del implante mamario, casi una centena de niños de nuestro país hoy a través de la aprobación de un medicamento del FNR puede pasar de una manera mejor la enfermedad de la hemofilia”, repasó.

Uno a uno fue repasando entonces la gestión de cada ministerio, se refirió a la crisis de Ucrania, anunció algunas promesas para este año y le propuso a la oposición tender puentes.

“Todos recordarán que en la campaña electoral y posteriormente se discutió que para llevar adelante los planes del gobierno, y más aumentado por la pandemia, se iban a poner impuestos o iban a aumentar los existentes. Y no fue solo una discusión política. Académicos de primer nivel sostenían que eso iba a pasar. De nuevo: dato y no relato. Se hizo una fuerte inversión social, se cumplieron los planes económicos y no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos”, dijo, generando así el aplauso de la bancada oficialista.

En materia de anuncios, dijo que tiene "el firme compromiso de cumplir con lo pactado en el compromiso por el país, de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, de reducir el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del Impuesto a la Rentas de la Persona Física (IRPF) en el año 2023”.

Por otra parte, el primer aplauso masivo se generó tras el anuncio de que el gobierno creará la ciudad universitaria Jorge Larrañaga. Lo “extrañamos todos los días y fue uno de los principales impulsores de esta ciudad universitaria, que va a empezar pudiendo albergar entre 150 y 180 jóvenes del interior del país que puedan venir a estudiar”, dijo Lacalle.

En materia educativa, también se comprometió a “avanzar en conversaciones” con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y a “convocar a todos los partidos políticos para tener un nuevo Hospital de Clínicas como regalo de un nuevo aniversario de la constitución de 1930”.

“Datos”

En el capítulo referido a seguridad, el presidente dijo que “que fue un desvelo para este gobierno nada más y nada menos porque es un clamor popular”.

Además, expresó que está “convencido de que se está en el rumbo correcto y no se trata de relatos, ni de voluntarismo; se trata de datos”.

En esta línea, Lacalle comparó cifras de delito de 2019 y 2021, y dijo que los homicidios se redujeron 23%, las rapiñas “casi el 19% y los hurtos casi el 19%”. Agregó además que en el caso de los abigeatos la caída fue del 36%. “Si bien hubo una reducción del 1%, nos sigue azotando el flagelo de la violencia doméstica”, añadió.

Para el presidente, la caída de los delitos y la mejora de la seguridad pública se basan en tres aspectos. “La primera, el equipamiento y el despliegue territorial: comisarias, destacamentos, móviles, armamento. En cada pueblo de campaña que íbamos veíamos comisarías o destacamentos cerrados. El segundo pilar, es el respaldo legal, el escudo legal que necesita la Policía porque la delincuencia está cada vez más armada y cada vez más tecnificada”, agregó.

Entonces, Lacalle mencionó la Ley de Urgente Consideración (LUC) y apuntó que a través de esa norma permitió “cuidar a esos hombres y mujeres que nos cuidan”, en referencia a los policías.

“Después hay un intangible, que es el tercer pilar: el respaldo jerárquico y el respaldo moral. Que toda la cadena de mando sienta que hay un respaldo no solo de la ley, sino también de la verticalidad del Ministerio del Interior ”, señaló.

Acto seguido, apuntó que en 2021 se lograron cifras récord de incautación de pasta base (1.196 kilogramos) y de cocaína (2.075 kilogramos), y que hubo 4.673personas indagadas y 1.465 condenados.

“Con esta voz serena, pero firme, no estamos hablando de relatos. Estamos hablando de datos”, insistió.

Relaciones Exteriores



El presidente dijo que así como “la pandemia ha cambiado al mundo” también se está viendo en ese sentido la influencia del conflicto en Europa del Este. “Lamentablemente la acción, que todos hemos condenado, de Rusia en territorio ucraniano está haciendo cambiar aún más la realidad mundial. Allí fue que nos tuvimos que mover en las relaciones exteriores y tendremos que estar atentos a lo que sucede en nuestros tiempos”, expresó.

En ese sentido, planteó que en el inicio de la gestión, el gobierno se propuso “seguir el camino de la apertura al mundo”.

“Es así que hemos tratado de convencer a los socios del Mercosur para modernizar el bloque, tratando de flexibilizar el mismo. Ya hace muchos años que el gobierno, del Partido Colorado, del Frente Amplio, y ahora de la coalición, hemos hablado de la flexibilización. Esta vez pasamos de las palabras a los hechos”, manifestó.

“Nuestro país ha avanzado formalmente en un estudio de factibilidad en conjunto con China, que esperemos terminar en breve y poder presentarlo a la sociedad al igual que hemos comenzado conversaciones formales con Turquía para ver si se puede avanzar en un TLC (Tratado de Libre Comercio)”, agregó.

“Yo tengo la intima convicción de que estamos en un momento excepcional para nuestro país, que están dadas todas las condiciones para que nuestro país y toda la población demuestre todo su potencial en el concierto internacional. Eso es lo que me he traído de las misiones al exterior”, manifestó el mandatario, que la pasada semana participó de la Expo Dubai 2022.

Además, se refirió a la llegada de extranjeros que vinieron a residir a Uruguay. “En campaña electoral hablamos una y otra vez de la necesidad de nuestro país de recibir personas, familias e inversiones del exterior. Yo creo que la pandemia impulsó esta situación. En 2021 se dio un récord histórico, 14.930 personas tramitaron la residencia permanente, 12.00 de las cuales provienen de Argentina”, comentó.

“En 25 días vamos a tener una instancia prevista constitucionalmente sobre una ley [la LUC], una vez más vamos a ir a las urnas con discusiones firmes y fuertes, pero civilizadamente. Yo me vengo orgulloso cada vez que salgo del país, al Uruguay lo ven como un país excepcional, e insisto no es por este gobierno, es por una tradición histórica”, añadió.

Políticas sociales



Sobre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Lacalle Pou destacó el rol que jugó esa cartera durante la pandemia en la mitigación de los impactos sociales y dijo que con los refuerzos en las partidas sociales se llegó a 200 mil hogares.

“Se llegó a 800 mil personas y de ellas 370 mil son niños. Adicionalmente, se dio un apoyo focalizado a la primera infancia. Además, se duplicó en el periodo abril y julio el cupón de la canasta TuApp”, expresó, y agregó que se triplicó la población asistida a través del sistema de comedores llegando a atender a 24 mil personas por día.

Agregó también que más de 12 mil personas se inscribieron como monotributistas Mides. “La gente sintió durante la pandemia que el Estado era un palenque donde recostarse y formalizarse tenía un sentido”, expresó.

También señaló que el plan invierno tuvo más de 4.000 plazas disponibles, pero dijo que para 2022, el foco del Mides no “solo va a estar puesto en las plazas, sino atacar las causas”.

“Las causas por las cuales la gente va a vivir a la calle. Básicamente trastornos mentales, adicciones y mucha gente recién salida de la reclusión”, apuntó Lacalle Pou.

