Lacalle cuestionó las críticas por procedimiento en Progreso y dijo que fue “de rutina”

El presidente de la República dialogó con los medios sobre el mediodía de este domingo en el marco de su votación por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En tal sentido, aseguró que es “un día especial”, que se vive con mucha pasión y defendiendo la democracia, como en todos los actos eleccionarios y destacó que, “cuando se mira la película grande”, son las cosas que a Uruguay lo hacen “fuerte”, en referencia a la estabilidad democrática y la militancia pacífica.

“No me corresponde hacer un balance a mí, simplemente unas opiniones respetando la veda: se llega aquí como nosotros dijimos muchas veces, estamos convencidos de que el uruguayo no puede cambiar una mitad por la otra, se llega aquí por una ley que tiene mucho artículos, muchos de los cuales se modificaron, se votaron por todos los partidos, y quedan estos 135 artículos que la ciudadanía tiene que decidir si quedan vigentes o no. Saben mi posición, la importancia de este tema, no es el momento de conversarlo”, sostuvo.

Los periodistas presentes le preguntaron sobre si habrá diálogo con la oposición luego de estas elecciones. Lacalle, en tanto, aseguró que se parte de un razonamiento que “no se adecúa a la realidad” y les preguntó retóricamente a los reporteros cuándo vieron tantas delegaciones pasar por Torre Ejecutiva.

“Sindicatos, partidos de oposición, reuniones. ¿Siempre nos pusimos de acuerdo? No, eso también es la esencia de la democracia. No entiendo cuando se dice retomar el diálogo, diálogo siempre hay”, expresó.

En este sentido, el mandatario informó que al mediodía irá a a la casa de los García, lugar donde habitualmente almuerza en jornadas de elecciones, y luego sobre las 19:00 irá a la Torre Ejecutiva, donde esperará los resultados junto al resto del gobierno. Luego de conocido los resultados, el mandatario brindará un mensaje a la ciudadanía.

Por último, sobre el cuestionado procedimiento policial en el Club Atlético Progreso, donde acusaron a la policía de requisar papeletas y camisetas del sí, el presidente aclaró que su respuesta está condicionada por la veda electoral. Sin embargo, preguntó: “¿A alguien le cabe en la cabeza que la policía nacional va a hacer una requisa de listas o propaganda de un partido?”.

