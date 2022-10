Lacalle convoca a Consejo de Ministros para hablar de la reforma de la seguridad social

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó a un Consejo de Ministros para el próximo 20 de octubre con el fin de tratar el anteproyecto de la reforma de seguridad social que la coalición de gobierno prevé ingresar al Parlamento.

En tanto, el lunes próximo Lacalle se reunirá con los líderes de los partidos que integran el gobierno con el fin de abordar el mismo tema.

Durante estos meses, los líderes de las fuerzas políticas han presentado algunos cambios al texto presentado por el gobierno. Cabildo Abierto entregó un “memorándum con una docena de puntos que se entienden necesarios para mejorar el anteproyecto”, según dijo en ese momento el senador Guido Manini Ríos.

Manini ha dicho ya que, si la mayoría de estas transformaciones no se concretan, no darán su voto para que la reforma se concrete.

La transformación de la seguridad social es una iniciativa clave para el gobierno, y en ella se ha trabajado durante meses con una Comisión de Expertos en Seguridad Social liderada por el especialista Rodolfo Saldain.

Por otro lado, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que, hasta no saber la posición del resto de los partidos de la coalición, no darán la suya. El partido de izquierda ya analizó el texto con expertos en la materia, pero sus conclusiones no han trascendido.

Montevideo Portal