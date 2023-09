Lacalle arengó a Los Teros tras la derrota y compartió el “tercer tiempo” junto a Macron

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue junto a su par francés, Emmanuel Macron, a alentar al equipo uruguayo de rugby después de la derrota de Los Teros frente al local en el Mundial de Rugby que está teniendo lugar en Francia.

En un video que circuló en redes sociales, se ve como Lacalle Pou se dirige a los jugadores del seleccionado uruguayo de rugby, que a pesar de la derrota (27-12), hicieron un buen partido frente a Francia en Lille.

“Todos me felicitaron en el otro vestuario, pero tres o cuatro franceses repitieron el mismo concepto, la misma palabra: ‘Pasión’. Todo lo que se hace en la vida si no es con pasión no anda. Ustedes juegan con el corazón y juegan con pasión. Sabemos que el partido de hoy era un partido difícil, pero que todos se morían de ganas de jugar. La verdad, estamos locos de la vida de estar acá en Francia y orgullosos del partido que jugaron. En los tackles, en las metidas. Los que sabemos de rugby sabemos que cada bola es la última y ese es el espíritu”, dijo Lacalle, que inmediatamente bromeó con el presidente de Francia sobre el tamaño de la camiseta que le iba a regalar la delegación uruguaya.

Posteriormente, los presidentes participaron del “tercer tiempo”, la clásica tradición que reivindica el espíritu deportivo y la camaradería de este deporte en particular.

