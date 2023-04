Lacalle Pou y Lorena Ponce de León recibieron legisladores estadounidenses en Anchorena

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió a una delegación de legisladores de Estados Unidos en la estancia presidencial de Anchorena. El encuentro se desarrolló este jueves y participaron el canciller Francisco Bustillo y la líder del programa para emprendedores Sembrando, Lorena Ponce de León.

La delegación estadounidense estaba formada por los senadores Bob Menendez, del Estado de Nueva Jersey; Tim Kaine, de Virginia; Bill Hagerty, de Tennessee y el diputado Tony Cárdenas, de California.

El objetivo del encuentro fue conversar sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, con particular interés en los campos económicos y comerciales.

El Comité de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que el encuentro fue “positivo”. “Nos mantenemos comprometidos en fortalecer la asociación Estados Unidos-Uruguay, arraigada en el crecimiento, desarrollo y en avanzar regionalmente en seguridad y prosperidad”, agregó.

Los legisladores visitaron Uruguay en el marco de una gira que incluye a Brasil y Chile, según informó la Embajada de Estados Unidos en el país. Además de reunirse con Lacalle Pou, mantuvieron instancias de diálogo con la embajadora Heide Fulton y representantes del sector empresarial.

Good to meet with President @LuisLacallePou. We remain engaged & committed to strengthening the US-Uruguay partnership, rooted in growth, development, & advancing regional security & prosperity. pic.twitter.com/l2BtLYOg5H