Lacalle Pou y Lacalle Herrera juntos en homenaje de los “héroes caídos” en Paysandú

El Partido Nacional realizó en la mañana de este viernes un acto en conmemoración de los 161 años de la Heroica Defensa de Paysandú. Allí estuvieron presentes los expresidentes de la República, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, quienes entregaron una ofrenda a los fallecidos en la defensa a “la plaza de Paysandú ante una superioridad numérica”.

El evento que desarrolló el partido nacionalista fue en homenaje a “quienes dieron su vida en aquella gesta histórica”.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, brindó un discurso en el que aseguró: “Estamos defendiendo lo más lindo que podemos defender, que es la libertad”, aseguró.

Luego de los discursos brindados por diferentes dirigentes del Partido Nacional, Lacalle Herrera y Lacalle Pou entregaron una ofrenda floral a los “héroes caídos en la defensa de Paysandú”.

