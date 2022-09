Lacalle Pou sobre encuentro de líderes: “Está bueno; ahora, que no quede en una reunión”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou participó este martes en la inauguración del nuevo sector de maternidad y servicio de internación pediátrica en el Hospital de Soriano. Luego, brindó una rueda de prensa en la que dialogó sobre varios temas, por ejemplo, la reforma de la seguridad social y la actualización del decreto de cajas de cigarrillos.

El mandatario fue consultado sobre qué cosas falta realizar luego de que hayan pasado dos años de gobierno, a lo que respondió que hay dos temas “importantísimos” a tratar: uno, la reforma educativa que llevan adelante las autoridades de la educación y, la segunda, la reforma de seguridad social.

Lacalle recordó que durante dos años los jerarcas de la educación y el personal docente y no docente trabajaron para adaptar su trabajo, ver cómo no perder clase y que los alumnos pudieran adquirir conocimientos y herramientas durante la pandemia de covid-19.

“Estamos convencidos de que esta transformación educativa es la que necesita el país, es la que va a descentralizar, la que va a ser más justa, es la que va a darle más oportunidades a aquellos que más lo necesitan. Me parece una buena iniciativa del presidente del Codicen [Robert Silva] y de todo el consejo de salir al país a explicarla para que haga carne, para que se sepa. Es una transformación necesaria y muy justa”, aseguró.

“El otro tema es la reforma de la seguridad social, que, por algunas razones, se demoró. La LUC [Ley de Urgente Consideración] generó un equipo de estudio, se está terminando de recibir los aportes de los distintos partidos de la coalición, veremos si el FA aporta algunas mejoras al proyecto y esperemos que sobre fin de setiembre esté ingresando formalmente al parlamento para ser tratada y votada”, agregó.

En otros temas, se refirió a la modificación del Decreto relacionado a las cajillas de cigarros y opinó sobre las respuestas que recibió. En ese sentido, afirmó que recibió una “cantidad de disparates enormes”, pero lo adjudicó al “combate constante hacia el gobierno”.

“Lo entiendo, están en todo su derecho, pero cuando se dice que este decreto atenta contra la salud y la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a utilizar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir (que no lo pienso) que los que se oponen a este decreto están a favor de los contrabandistas y están atacando a las fuentes de trabajo uruguayas. Podría decir eso, no lo pienso y no lo digo”, comentó.

“Algunas ridiculeces que también escuché: ‘Esto es para favorecer la empresa Montepaz’. No, si me lo pidió una fábrica de chicles”, comenzó ironizando, y agregó que es “obvio” que quien pidió esto al Ministerio de Industria es la empresa tabacalera. “Quien se dedica a producir cigarros en Uruguay ¿quién es? Montepaz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz. Ahora, ¿alguien se cree que a nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen, es una falta de respeto. A veces, lo que pasa es que algunos actuarían de esa manera, yo no, y creo que lo he demostrado. Las críticas bienvenidas, las falta de respeto y adjudicar intenciones, me parece que no corresponden”, agregó.

En otros temas, se refirió a la seguridad social, la reforma que plantea el gobierno y la importancia de “algunos elementos fundamentales”, por ejemplo, la necesidad de llevarla a cabo. Además, resaltó como segundo elemento importante lo “justa” que es: “Es justa porque va a aumentar las jubilaciones mínimas, porque va a tratar de universalizar la atención por un tema de acceso a las pensiones, porque hay elementos de género que son importantes”, recalcó.

“Todo este sistema genera algo que, a priori, yo me opuse, que era el aumento de la edad [para jubilarse] paulatinamente. Lamentablemente, la gente que estudió esta comisión dice que si no se aumenta la edad de la jubilación no podemos tener una jubilación sostenible en el tiempo. Estamos convencidos de que es necesaria, justa y sostenible en el tiempo”, indicó.

Por último, se expresó sobre la reunión que congregó a los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria.

“A ver, en Uruguay nos conocemos todos, de hecho, hay muchas más reuniones de las que ustedes se enteran. Lo que pasa, a veces, es que los posicionamientos políticos hacen que uno junte un poco de coraje y levante dos tonos. A mí personalmente no me parece bueno, pero después en Uruguay sabemos que la sangre no llega al río. Sabemos que en las cosas importantes se cuida la institucionalidad”, opinó.

Cuestionado al respecto, Lacalle consideró que estamos “a años luz” de la situación política en Argentina y añadió que “está bueno” que se convoque a este tipo de reuniones.

“Toda reunión que trate esto, el que la convoque, el que la organice, está buena. Ahora, que no quede en una reunión, y creo que en esas reuniones tiene que ir previamente mirándose al espejo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para bajar los decibeles?”, concluyó.

