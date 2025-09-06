Lacalle Pou sobre Maduro y Díaz-Canel: “Son tipos a los que el poder abrazó e hipnotizó”

Política

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou participó el pasado jueves del conversatorio La otra mirada, espacio organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, en una edición en la que también estuvo Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española del Partido Popular.

Durante el evento, el líder del Partido Nacional fue consultado por varios temas, entre ellos la situación actual de la política uruguaya, el rol de los partidos políticos y sobre algunos regímenes con tintes autoritarios de la región, particularmente Venezuela.

Lacalle remarcó la importancia de que, en el marco del aniversario de los 50 años del Golpe de Estado en 2023, hayan estado juntos Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica, tres líderes que habían estado en “situaciones y posiciones distintas antes de la dictadura” pero que “sostuvieron y predicaron democracia con la acción”.

“Los partidos políticos del Uruguay son los más viejos del mundo. Mi partido político cumplirá el año que viene 190 años ininterrumpidos de existencia. Y si les sorprende le voy a agregar otra cosa más, 90 años de corrido en la oposición”, comentó.

Además, manifestó su preocupación por la “ausencia de debate político”. “Vienen algunos padres y me dicen con alegría: ‘Por suerte, en casa no se habla de fútbol ni de política’. Me da mucha pena que, en el lugar donde hay más amor y afecto, uno no pueda ser de Peñarol y otro de Nacional”, opinó.

Acerca de la situación de Venezuela, Lacalle consideró que “no hay una salida aparente” ni con bloqueos ni con elecciones. “Cuando la separación de poderes clásica y tradicional muere, no hay tutía”, remarcó.

“Cayetana la conoce bien y yo también; la admirable mujer que es María Corina Machado, que ha hecho lo imposible, Edmundo [González] salió del mundo de los negocios a poner su nombre a pesar de los años. Hay muchos líderes que se la han jugado con ellos y otros tantos han sido funcionales”, agregó.

Consultado sobre las veces que coincidió con Nicolás Maduro, Lacalle remarcó que no tiene “un buen vínculo”. “A mi me gusta decir las cosas que pienso y no me gusta decirlas cuando no están. La primera cumbre de la Celac en México fue bastante compleja porque hablé de Nicaragua —Ortega no estaba—, hablé de Díaz-Canel (presidente de Cuba) y hablé de Maduro, que lo tenía al lado”, relató.

“(Maduro) atenta contra todo lo que yo creo que debe ser un político, que es alguien que represente. Como decía bien Cayetana, son tipos a los que el poder los abrazó y los hipnotizó y no tienen salida”, finalizó.

