Lacalle Pou respondió al FA y dijo que “no es cierto” que la seguridad empeoró

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este domingo de la Asamblea Anual de la Sociedad Fomento y Defensa Agraria en Rincón del Cerro y brindó un discurso en el que se refirió al tema de la seguridad pública y respondió a las críticas de la oposición.

Según consignó Telemundo, el mandatario dijo que “no hay que ser obtuso y decir que todo está bien, porque es una falacia que nadie creería”.

“Ahora, decir que algunas cosas empeoraron no es cierto. Por ejemplo, en materia de seguridad. La estación de nafta acá a la vuelta, cuando yo venía y gobernaba el Frente Amplio, la habían asaltado no sé cuántas veces y habían lastimado gente. Nosotros no nos parábamos arriba en eso para decir que la cosa estaba peor y era una catástrofe. Lo bueno es manejarse con cifras objetivas. Voy a dejar la pandemia de lado, que nos podríamos agarrar. Y tenemos mucha cosa para mejorar”, apuntó Lacalle Pou.

Con estas afirmaciones el presidente respondió a lo manifestado por el Frente Amplio este sábado, que tras su Plenario Nacional emitió una declaración en la que afirmó que “el gobierno de coalición encabezado por el Herrerismo llega a mitad del período con una emergencia económica y de seguridad”.

"La dura situación que vive nuestro país con el aumento permanente de la violencia requiere madurez y responsabilidad y, por eso, es que una vez más nuestra fuerza política se pone al servicio de un espacio de intercambio que permita poner en el centro de nuestros esfuerzos, soluciones a una situación que aqueja a nuestra sociedad. Además, en este momento de emergencia no aparecen respuestas para los problemas de vivienda", expresó el FA este sábado.

La declaración formulada por el Frente Amplio provocó la reacción no solo de Lacalle Pou, sino también de los ministros Pablo Mieres y Javier García.

"Al final del gobierno del FA la economía no crecía, desempleo aumentaba, cayeron 50 mil puestos de trabajo y la informalidad era 25%. Ahora la economía crece (4,4%), el desempleo bajó (7.5%), se recuperan puestos de trabajo y la informalidad bajó al 22%. Los hechos son porfiados", escribió Mieres en Twitter.

