Lacalle Pou integrará listas al Senado de cara a las elecciones de octubre

Elecciones 2024

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, integrará las listas al Senado que apoyarán a Álvaro Delgado a la Presidencia, informó el flamante candidato único blanco desde la Casa del Partido Nacional, en Ciudad Vieja.

Tras anunciar que Valeria Ripoll integrará junto con él la fórmula a la Presidencia, Delgado expresó que su amigo, con quien fundó Aire Fresco, se comprometió a integrar las listas que lo podrían definir nuevamente como legislador.

Por otro lado, el candidato informó: “Acabo de hablar con el presidente de la República. Le pedí en este momento especial que sea parte del equipo e integre nuestras listas al senado, y Luis [Lacalle Pou] se comprometió a acompañar este proceso”.

En los últimos años, Delgado se forjó como la mano derecha del presidente, a quien conoció por amigos en común y recibió en 1989 en Paysandú.

“Teníamos algunos amigos comunes. Me acuerdo que cuando iba en gira por el 89, yo en Paysandú lo recibí, éramos jóvenes y aprovechamos a ir juntos a un boliche, aprovechando la gira, y el trato era más social. Lo traté mucho más cuando coincidimos siendo diputados los dos, te hablo del 2005 al 2010. Y ahí, a fines de 2008, aquel me dice: ‘Bo, ¿vamos a armar una agrupación?’. Ya había una afinidad personal y de ideas políticas. Había otra gente que ya venía trabajando con él, como Nicolás Martinelli y Martín Lema, de unos meses antes. Él quería un candidato a diputado por Montevideo, yo me había ido de Correntada Wilsonista y estaba medio independiente. Y ahí me propone ese nuevo sector, siendo Lacalle Herrera el candidato; es decir, pudiendo él tener una serie de ventajas, prefirió armar un sector diferente”, dijo Delgado dijo a Seré curioso de Montevideo Portal en 2019.