Lacalle Pou dio su último discurso como presidente: “Termina un gobierno agradecido”

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio su último discurso en el cargo antes de la asunción de Yamandú Orsi este sábado 1º de enero.

Desde la plaza Independencia, el mandatario saliente recibió el pabellón nacional y se dirigió a cientos de simpatizantes luego del último Consejo de Ministros realizado en la tarde de este viernes.

“Hoy termina un gobierno agradecido”, manifestó Lacalle Pou durante su alocución, según consignó Telenoche (Canal 4). Así, agradeció a los funcionarios públicos y a los ministros por sus labores cumplidas durante esta gestión.

También termina “un gobierno justo”, expresó. “Qué difícil en la vida es ser justo. No hay manera de ser justo si no se conoce, si no se quiere, si no se cuidan los recursos públicos”, manifestó el jerarca.

“Un gobierno de acción. Triste sería habernos quedado en el diálogo, en la conversación, en la teorización. Es pecado mortal para un gobernante no accionar y no transformar. Por supuesto que es más fácil, por supuesto que uno no se juega el cuero si no hace, pero nosotros no vinimos a esta vida para no jugárnosla. Si nosotros tenemos determinados valores, principios, creencias, las vamos a llevar adelante”, sostuvo.

Además, Lacalle Pou repitió su frase que, según él, fue un “faro” durante su vida política: “Firme con las ideas, suave con las personas”.

Por último, recordó que, hace cinco años, al asumir, dijo que se quería “hacer cargo”. “Con satisfacción, no conforme pero con satisfacción, creo haber cumplido con ese compromiso”, concluyó.

Durante el discurso, los cientos de militantes coreaban “No se va, Lacalle no se va” y “Presidente, presidente”.

Montevideo Portal