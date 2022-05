Lacalle Pou dice a inversores británicos que Uruguay ofrece "esperanza"

El presidente Luis Lacalle Pou ofreció este lunes a Uruguay como un refugio de "confianza y esperanza" en tiempos de incertidumbre, en una conferencia ante inversores y empresarios británicos en Londres.



En el acto, programado dentro de su visita al Reino Unido -la primera que realiza a Europa desde que es presidente-, Lacalle Pou reiteró que el Mercosur "no va tan rápido" como él desearía en la forja de nuevos acuerdos comerciales, por lo que defendió las negociaciones directas de su gobierno.



"Intentamos ir juntos (con el Mercosur); tendríamos una posición mucho más fuerte si vamos con nuestros socios, pero hoy no quieren ir tan rápido. Así que hemos empezado (a hablar) con Turquía, seguimos con China, ahora Reino Unido...", señaló.



En la conferencia "Uruguay, una puerta de entrada confiable a América del Sur - Oportunidades en finanzas verdes", organizada por la Canning House, Lacalle Pou estuvo secundado, entre otros, por el canciller, Francisco Bustillo, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.



"La gente está buscando sitios estables y pacíficos para invertir y vivir. Nuestro país es una de las democracias más fuertes del mundo, con un estricto respeto por la separación de poderes, e instituciones y partidos políticos muy fuertes", dijo el mandatario.

