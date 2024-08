Lacalle Pou defendió “gobernanza clara” en la UAM: “Tiene que ser transparente”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este miércoles del 2° Congreso Nacional de la Granja, realizado en Melilla.

Hacia el final de su discurso, aludió al proyecto de ley impulsado por la coalición de gobierno para modificar aspectos centrales de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

“Si es por y es para los granjeros, [la UAM] tiene que ser transparente y debe tener una gobernanza clara”, aseguró.

“Sin esto, no iba a andar bien”, sostuvo el mandatario.

“Todos sabemos que en el mundo de avanzada los pequeños productores si no están subsidiados no caminan”, explicó por otro lado, a diferencia de un “liberalismo a ultranza”.

“En esto no hay que ser dogmático. Para que las cosas anden, hay que ser justo, y para ser justo, hay que tratar desigual a los desiguales. No podemos tratar como lo mismo a la granja de punta exportadora y a aquel que lleva la feria del barrio o que vende en su localidad. No es lo mismo, no se le puede aplicar el mismo parámetro”, afirmó Lacalle.

“Este gobierno y este ministerio [Ganadería] ha roto el manual dogmático de intervención o no intervención”, agregó.

Al acto asistieron los candidatos presidenciales Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto).

También fueron el titular y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos e Ignacio Buffa; el ministro de Ambiente, Robert Bouvier; el titular del BROU, Salvador Ferrer; la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el director general de la Granja, Nicolás Chiesa.

En el 2° Congreso Nacional de la Granja. pic.twitter.com/lDdhIDU5Yl — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) August 7, 2024