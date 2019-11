Lacalle Pou criticó al FA por “amenazar” a quienes necesitan “de la asistencia del Estado”

Política

En el marco de su gira por el interior, en un acto en el departamento de Tacuarembó, el candidato a la Presidencia por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou criticó al oficialismo por "amenazar" a los uruguayos que necesitan de las prestaciones del Estado con tal de "quedarse en el poder",

"Lamentablemente el gobierno, que está más enamorado del poder que del prójimo, está dispuesto a usar cualquier herramienta para quedarse", dijo Lacalle Pou.

"Yo no tengo problema que me ataquen a mí, ustedes me conocen. Me conocen las virtudes y también los defectos, yo no escondo nada. Yo lo hago a corazón abierto, siempre los miré a la cara y les dije la verdad. Conmigo duerman tranquilos", añadió.

El líder nacionalista advirtió: "que no se metan con las necesidades de la gente para conseguir votos, eso es una falta de respeto. Amenazar a aquel que necesita de la asistencia del Estado es repudiable",

Además, señaló: "con los políticos sí, vengan, discutamos. Ya vamos a tener el miércoles que viene con el candidato del gobierno, espero que un debate bien abierto, sin cortapisa y hablar de todo".

Montevideo Portal