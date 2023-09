Lacalle Pou como paseador de perros: la imagen que usó Read para elogiar al presidente

Política

El exsindicalista Richard Read se refirió al presidente Luis Lacalle Pou y realizó la comparación, “con todo respeto, con un paseador de perros”. “Creo que está despegado, no tengo dudas. En los discursos que ha tenido en los eventos internacionales, puedo decir que en la inmensa mayoría los comparto”, expresó Read.

“Yo lo comparo los otros días, con todo respeto, con el paseador de perros. Él pasea a un montón de gente, que también hay gatos, y hay de todo, y él los lleva. Pasaron tres años y él los lleva. Y le han tirado gatos adelante del color que usted quiera. Eso es un político”, agregó Read en entrevista con Primera mañana (El Espectador).

El exsindicalista sostuvo que más allá “de la impronta personal”, Lacalle “ha tenido un asesoramiento de puesta en escena, de marketing, que es muy bueno y saludable —todos lo han tenido—, que le dio resultados”. “Es la conjunción de él como persona, su perfil, más todo lo que le han rodeado técnicamente y la asesoría que ha tenido”, expresó.

A su vez, reparó en que le puede “gustar mucho o nada lo que es la parte ideológica, pero eso es un político”. “A mí no me gustaría tener a un [Fernando] de la Rúa que sale rajando por la azotea. Me guste o no me guste es un hombre que se para, defiende, tiene su autoridad. Me da la sensación esa. Y esa es la coalición, se viven mordisqueando todo el día, tiroteando, ahora empezó ya la campaña electoral también en la interna”, acotó Read.

