Lacalle Pou: “Si bien los homicidios han bajado, obviamente que no estamos conformes”

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló este sábado sobre la situación del país en materia de seguridad y particularmente habló de los homicidios.

“El tema de la seguridad pública es preocupación de los uruguayos y, por ende, del gobierno”, expresó y añadió: “Los números en lo que hace a rapiñas y a hurtos han mejorado sensiblemente. Si uno compara cuando nos tocó agarrar el gobierno”.

En esta línea, matizó: “Si bien los homicidios han bajado, obviamente, que no estamos confirmes” y se refirió al niño que fue asesinado este sábado al recibir un disparo cuando se encontraba en su casa en Malvín norte. “No se puede estar conforme y uno no se puede resignar”, se posicionó.

En rueda de prensa, Lacalle apeló a que “la violencia no puede ser un mecanismo normal de relacionamiento entre los uruguayos”. “Se está haciendo lo posible, se está combatiendo, los números son buenos, pero estamos hablando de gente, entonces cuando las cifras las pasás a gente, cuando pasan este tipo de cosas, es realmente lamentable”, consideró.

En cuanto a un eventual cambio de la gestión de la seguridad pública, Lacalle afirmó que desde el gobierno se va a “seguir haciendo el mismo trabajo”.

“El otro día me reuní con el ministro y le pedí datos sobre Durazno, la cruz de Carrasco y Peñarol, fueron lugares que tuvieron un empuje importante de violencia, una vez que se interviene en esos lugares, la pelea entre bandas etcétera, etcétera, hay que ver cómo queda el barrio después”, analizó.

En particular, sobre Cruz de Carrasco manifestó que allí se interviene “con fuerzas de choque y después se mantiene el patrullaje y la alerta de la policía cotidiana”.

Asimismo, se refirió sin nombrarlo, a los dichos del senador frenteamplista Charles Carrera, quien denunció “negación” por parte del gobierno en materia de seguridad.

“Hoy escuchaba a un senador de la oposición que fue una persona importante en el gobierno del Frente Amplio en materia de seguridad y los números son los números. La gente del observatorio de seguridad es la misma que cuando estaba el Frente Amplio”, respondió el presidente a los dichos de quien fuere director general de Secretaría del Ministerio del Interior.

“Nosotros en campaña nunca dijimos, como dijo un candidato en su momento, que iban a bajar 30% las rapiñas, los hurtos. Increíblemente no lo dijimos, pero está pasando en nuestro gobierno”, agregó Lacalle.

Por último, contó que mantuvo una reunión con el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini, quien propone que las Fuerzas Armadas tengan un rol auxiliar al Ministerio del Interior. “Jorge (Gandini) me vino a hacer este planteo. Nosotros estamos trabajando con un plan que fue el que propusimos a la ciudadanía y eso me imagino que serán propuestas de campaña para el gobierno que viene o sea que a mí no me va a corresponder. En principio, la ley nos habilita a la utilización de los cuerpos de la policía”, sentenció.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló este sábado sobre la situación del país en materia de seguridad y particularmente habló de los homicidios.

“El tema de la seguridad pública es preocupación de los uruguayos y, por ende, del gobierno”, expresó y añadió: “Los números en lo que hace a rapiñas y a hurtos han mejorado sensiblemente. Si uno compara cuando nos tocó agarrar el gobierno”.

En esta línea, matizó: “Si bien los homicidios han bajado, obviamente, que no estamos conformes” y se refirió al niño que fue asesinado este sábado al recibir un disparo cuando se encontraba en su casa en Malvín. “No se puede estar conforme y uno no se puede resignar”, se posicionó.

En rueda de prensa, Lacalle apeló a que “la violencia no puede ser un mecanismo normal de relacionamiento entre los uruguayos”. “Se está haciendo lo posible, se está combatiendo, los números son buenos, pero estamos hablando de gente, entonces cuando las cifras las pasás a gente, cuando pasan este tipo de cosas, es realmente lamentable”, consideró.

En cuanto a un eventual cambio de la gestión de la seguridad pública, Lacalle afirmó que desde el gobierno se va a “seguir haciendo el mismo trabajo”.

“El otro día me reuní con el ministro y le pedí datos sobre Durazno, la cruz de Carrasco y Peñarol, fueron lugares que tuvieron un empuje importante de violencia, una vez que se interviene en esos lugares, la pelea entre bandas etcétera, etcétera, hay que ver cómo queda el barrio después”, analizó.

En particular, sobre Cruz de Carrasco manifestó que allí se interviene “con fuerzas de choque y después se mantiene el patrullaje y la alerta de la policía cotidiana”.

“Hoy escuchaba a un senador de la oposición que fue una persona importante en el gobierno del Frente Amplio en materia de seguridad y los números son los números. La gente del observatorio de seguridad es la misma que cuando estaba el Frente Amplio”, respondió el presidente a los dichos de quien fuere director general de Secretaría del Ministerio del Interior.

“Nosotros en campaña nunca dijimos, como dijo un candidato en su momento, que iban a bajar 30% las rapiñas, los hurtos. Increíblemente no lo dijimos, pero está pasando en nuestro gobierno”, agregó Lacalle.

Por último, contó que mantuvo una reunión con el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini, quien propone que las Fuerzas Armadas tengan un rol auxiliar al Ministerio del Interior. “Jorge (Gandini) me vino a hacer este planteo. Nosotros estamos trabajando con un plan que fue el que propusimos a la ciudadanía y eso me imagino que serán propuestas de campaña para el gobierno que viene o sea que a mí no me va a corresponder. En principio, la ley nos habilita a la utilización de los cuerpos de la policía”, sentenció.

Montevideo Portal