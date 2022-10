Política

Lacalle Pou: “Esta reforma no es el salvataje" para la Caja Profesional ni la Bancaria

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentó este jueves junto al Consejo de Ministros el proyecto reforma de la seguridad social que ingresará este viernes al Parlamento.

El mandatario explicó que van a estar incluidos “todos los sistemas y subsistemas previsionales (BPS, AFAP, Caja Notarial, Caja Bancaria, Caja de Profesionales Universitarios, Caja Militar y Policial)”, pero que "esta reforma no es el salvataje" para la Caja Profesional ni la Bancaria, que tienen una situación “complicada”.

“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está trabajando con la Caja Profesionales y con la Caja Bancaria. Está complicada la cosa, basta con ver los balances, ingresos y derogaciones. Basta con ver sus activos patrimoniales y ver que las trayectorias de ambas cajas, si bien son distintas, están muy complicadas a muy breve plazo”, afirmó Lacalle Pou.

En este sentido, el mandatario dijo que las autoridades de ambos subsistemas están elaborando “propuestas muy serias”, en particular la Caja de Profesionales, y que las están trabajando junto a la cartera.

En este marco, el presidente aclaró que el gobierno está elaborando un proyecto de ley que va a funcionar como “puente entre la salvación de estas caja y la aplicación de la reforma”.

"Tiene que haber un puente entre la actualidad de estas dos cajas y la aplicación integral de esta reforma. Y ese puente hay que empezarlo a hacer pasado mañana. Literal. Si no, van a ser inviables antes de que se aplique la reforma", dijo Lacalle, que mencionó el déficit que tiene en el país todo el sistema previsional.

En particular, la Caja de Profesionales arrastra un déficit que se estima en US$ 55 millones para 2022 y más de US$ 100 millones a partir de 2026.

