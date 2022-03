Lacalle Pou: “Buscar la igualdad entre mujeres y hombres es buscar una sociedad más justa”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, utilizó su cuenta de Twitter para expresarse este martes sobre el 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. En este sentido, aseguró que es el tercer 8M en su gobierno y que en cada uno de ellos sintió que era para “reflexionar sobre qué avances lograron las mujeres a través de los años” y “cómo podemos hacer para acelerar el cambio.

“Buscar la igualdad entre mujeres y hombres es buscar una sociedad más justa”, opinó el mandatario, sobre esta marcha que este año se vio marcada por el paro general que dispuso la central obrera PIT-CNT. Varias personalidades y colectivos del feminismo se manifestaron al respecto y cuestionaron la medida.

En tanto, las mujeres del oficialismo decidieron no participar del evento porque entienden que el feminismo “se identificó” con el sí al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Considerción (LUC), dado que, en el marco de estas movilizaciones, se harán varias actividades contra la ley de urgencia.

Por ejemplo, la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín explicó que las legisladoras de los partidos que apoyan el gobierno de Luis Lacalle Pou eligieron no ir porque, dice, este año la organización decidió "politizarla". "Yo cuando no estaba involucrada en política iba por mi cuenta, luego iba con el partido, todas juntas, y ya este año no voy a participar porque evidentemente como la organización se identificó con el sí ya entonces siento que nos desplazaron, que se han apropiado de una fecha", expresa Asiaín.

Esta versión fue desmentida, en tanto, por Valeria Caggiano, portavoz de la Intersocial Feminista, agrupación de colectivos sociales que convoca a varias movilizaciones cada 8M.

"A las mujeres políticas que se han posicionado en esta imposibilidad de marchar porque la marcha se politizó lo que le podemos decir es que no la politicen ellas", asegura Caggiano. Ella remarcó que los colectivos rechazaron la decisión sindical por no considerarla "acertada" y agregó que "tampoco era acertado jerarquizar la campaña del 'sí' por sobre la agenda del movimiento". El Pit-Cnt "no organiza ni es el acto central en el 8 de marzo", remarcó.

