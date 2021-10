Lacalle: “Volvería a hacer lo mismo de apelar a la libertad responsable de los uruguayos”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este viernes del América Business Forum en donde dialogó sobre varios asuntos. El mandatario recordó que al principio de la pandemia diversos países tomaron definiciones iguales para combatir la pandemia de covid-19 con resultados diferentes.

“Cuando los manuales tienen distintos resultados, obviamente no hay una formula, entonces todo tiene que ser a medida de tu país y tenes que mirar para adentro hasta dónde tu estas dispuesto a tomar medidas que vulneren lo que tu sos. Te diría que el fin de semana del 21 -23 de marzo del 2020, que lo lógico era el reclamo de encierro, dije no”, contó.

“Era contrario al sentido de la libertad y de la responsabilidad que yo creo que tienen los uruguayos y que por suerte demostraron que eran capaces de tener libertad, responsabilidad y solidaridad”, agregó.

En esta línea, Lacalle recordó “gestos” de diferentes personas que “no salieron en los medios” y afirmó que si se pudiera hacer un balance de la pandemia “volvería a hacer lo mismo de apelar a la libertad responsable de los uruguayos”.

En otros asuntos, el mandatario señaló que hubo una preparación anímico-afectiva rumbo a asumir el gobierno, que empezó hace muchos años, porque fue aprendiendo, conociendo a quienes iba a representar.

“Vos tenes que entender lo que va a querer una mayoría social. Te vas haciendo un traje de presidente de la República y después diseñas un plan de acción. Un plan construido por cinco partidos políticos y que tenía la obsesión de aprovechar los tiempos”, aseguró.

Sobre los tiempos que vienen

Las cifras del coronavirus parecen estabilizarse y los datos de trabajo llegan a la normalidad. Sobre el futuro, Lacalle afirmó que “Uruguay va a ser un lugar de llegada de mucha gente” y un país donde los individuos “van a poder disfrutar de la libertad”.

“La libertad individual, de pensar lo que quiero, actuar de acuerdo con mis creencias y que nadie me censure, me señale o me meta preso por eso; tener herramientas para disfrutar la libertad, porque si no tenes salud no podes gozar de la libertad; si no tenes educación seguramente no tengas la libertad total de conseguir un lugar para desarrollarte; si no tenes fuente de trabajo no tenes la libertad de mantener tu casa”, expresó.

“Entonces creo que tenemos que hacer un fuerte hincapié de libertad responsable con equidad y eso no es unos contra otros, es una sociedad que se complementa, que la gente invierte, que hace plata, que gana plata, que da laburo y que puede mantener a su familia y puede progresar, y puede en este Uruguay llegar al tope con excelencia, con valores en Uruguay se puede llegar”, añadió.

Sobre cómo se imagina el rol de Uruguay en América Latina en un futuro, el nacionalista dijo que Uruguay es un pueblo muy cohesionado y que “no hay grieta”. “No hay grieta aunque los políticos quieran. El político que venga acá a tratar de hacer una grieta la gente lo saca corriendo. Es una sociedad cohesionada. Se discute de fútbol, de política, pero la sangre no llega al río”, indicó.

“El largo plazo a Uruguay lo favorece, por eso digo que Uruguay es el más grande del mundo. Vos podes hablar de Uruguay en cien años para adelante, aun sin saber todo lo que va a pasar. Esos anclajes hacen que Uruguay se convierta, por suerte, por virtudes propias, lamentablemente por defectos ajeno. Porque si hay algo que tengo claro es que a nosotros nos sirve una región fuerte, somos más fuertes con Brasil, Argentina y Paraguay, que solos”, acotó.

“A los países no los hace grande los gobierno, la gente es la que hace grande a un país. Por eso estoy convencido de que Uruguay va a crecer exponencialmente. La gente va a echarle el lomo al país porque está con ganas y esa es la razón por la cual Uruguay va a crecer y va a seguir siendo un ejemplo en el mundo”, concluyó.

