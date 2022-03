Lacalle: “Hay una mayoría silenciosa del país que quiere que las cosas se hagan”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou dio su conferencia de prensa en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en particular de los 135 artículos impugnados por el Frente Amplio y el PIT-CNT y llevados a referéndum este domingo 27 de marzo.

“Hoy los hemos convocado para conversar acerca de la LUC, del referéndum que tenemos que ir a votar los uruguayos el próximo domingo. Hace exactamente dos años, el 23 de marzo de 2020, el gobierno comunicaba que no iba a aplicar la cuarentena obligatoria, que iba a apelar a la libertad responsable de los uruguayos”, dijo el mandatario al inicio de su discurso, cuando aseguró que se trata de “una ley que tiene su base en los reclamos populares”.

Entonces repasó uno a uno los temas más importantes de la LUC, desde “la seguridad pública y “el respaldo jurídico a la Policía”, la seguridad, la educación, las relaciones laborales (“el derecho de huelga y el derecho al trabajo), la libertad financiera, los alquileres, y las adopciones. También respondió a quienes cuestionan la forma utilizada por el Ejecutivo y la coalición multicolor para implementar la ley: entonces Lacalle defendió la urgencia de la norma y la consulta a especialistas en la materia por parte de los legisladores.

Así cerró la primera parte de su discurso, destacando que la ley “es derecho positivo, ya regula, y los perjuicios que se anunciaban con bombos y platillos no han sucedido, no se han dado, y sí ha habido beneficios”, y en ese sentido destacó los efectos de la portabilidad numérica, con beneficios para Antel, según planteó.

Tras 15 minutos de exposición en Torre Ejecutiva, llegó el turno de las preguntas, que se extendió por 10 más. “¿Cuál sería el análisis si triunfara el sí?”, le preguntó el primer periodista en tomar la palabra, consulta que se escuchó apenas por la transmisión de Presidencia. “Es una herramienta importantísima. Gran parte del programa de gobierno está inserto en la LUC, por supuesto, pero yo recién lo personalizaba: imagínense el respaldo que siente la Policía el lunes sacándole esas herramientas. Obviamente que hay un retroceso”, respondió el mandatario, quien luego agregó que “en materia educativa obviamente que hay un retroceso” y continuó con la enumeración de efectos electorales que no quisiera: “En que te vuelvan a obligar a tener el dinero si o si adentro de un banco y cobrar de determinada manera, obviamente que hay un retroceso”.

“Que vamos a dejar de hacer el esfuerzo, que vamos a dejar de ... No, vamos a poner todo el empeño. Pero no es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos. Obviamente no es lo mismo”.

El segundo en preguntar fue el periodista de Bloomberg, quien lo consultó si el resultado del domingo va a incidir en el programa y en el contenido de las reformas que el Ejecutivo va a priorizar en el 2022, y cuál será la primera reforma post referéndum. “No, la agenda no la va a cambiar. Hemos asumido un compromiso con la ciudadanía y no podemos cambiar la agenda por un resultado. Obviamente estamos haciendo hipótesis sobre un resultado, en este caso, adverso”, respondió.

Luego dijo que están trabajando “seriamente” en “el tema de la emergencia sanitaria”. También mencionó “el tema de la inflación y de los precios, que es un tema global pero estamos tomando medidas a nivel nacional: las que tomó el Parlamento el otro día, algunas que hemos tomado en acuerdo y otras que vamos a tomar la semana que viene para hacer sostenible la calidad de vida de los uruguayos, sobre todo los que menos tienen”.

“Y tenemos un compromiso para redactar finalmente la reforma de la seguridad social, que veremos qué respaldo tenemos de todo el espectro político, porque no es una reforma para este gobierno, es una reforma para los próximos 30 ó 40 años”, agregó.

La tercera consulta fue de La diaria y múltiple: cuánto gastaron en la campaña del no, quiénes la financiaron, y si rendirán cuentas. “En realidad te podría contestar todo bien aburrido. No estoy en el comando, no sé cuánto se recaudó y me imagino que no tienen nada que esconder, así que podrán informar”, se limitó a decir Lacalle.

La cuarta, de Canal 5, refirió a un planteo de la oposición, particularmente del presidente del FA, Fernando Pereira, quien pensando en el día después de la elección ha dicho "hay que buscar consensos y que pueda haber posibilidades de generar leyes, para que no se legisle con solo una de las mitades". En base a esta reflexión, le preguntó “cómo piensan desde el gobierno el día después al referéndum”.

“Con lo que terminé. Los 135 artículos vigentes, con la Policía respaldada, con la libertad financiera, con la posibilidad de tener una regla fiscal para cuidar finalmente los recursos públicos, cosa que no se venía haciendo, siguiendo con esta aceleración de los procesos de adopción. Y con todo lo que venimos hablando, además de las próximas reformas. Ahora, para no esquivar el centro de tu pregunta, ¿a qué se refieren? O sea, ¿nos vamos a sentar con el PIT-CNT y con el FA o quien represente a ellos para realmente defender el derecho de huelga y al trabajo, nos vamos a sentar para darle herramientas a la Policía? Si fuera así no estaríamos en este referéndum. Lo que nosotros tenemos que hacer es gobernar, cumplir un plan de gobierno que le ofrecemos a la ciudadanía y además cumplir un plan de gobierno que a un año, 8 meses y 14 días [de implementada la ley] no ha generado perjuicios y sí ha generado beneficios”, respondió.

“Hablar, hemos hablado con todos, y vamos a seguir hablando porque es la esencia de la democracia. Que hablemos con todos no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, porque también la esencia de la democracia es que la mayoría termina decidiendo las leyes. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Cuanto más consenso mejor, pero ya decía una famosa frase, ‘no siempre voy a lograr unanimidades, tengo que tratar de lograr mayorías’”, agregó.

Optimismo silencioso



A raíz de la quinta pregunta, realizada por Tv Ciudad, expresa su sentir, en una de las frases más destacadas de la noche: “Hay una mayoría silenciosa del país que quiere que las cosas se hagan”.

“¿Qué importancia le da a esta herramienta del referéndum y a la posibilidad de que la población se exprese?”, le preguntó el periodista del canal municipal. “La importancia que los ciudadanos le dieron con la firma. Es un resorte constitucional. Son institutos de democracia directa. Son esas válvulas de escape que el constituyente le da al pueblo, esas reminiscencias de la democracia directa (…) Yo no sé cuánto interés despertó realmente, depende de la encuesta que leas, a algunos le importa, a otros no. Obviamente hay cascos militantes que están”, expresó y entonces, adelantó su sentir: “Mi sensación, pero me puedo equivocar, es que hay una mayoría silenciosa del país que quiere que las cosas se hagan, que quiere que se cumpla un programa de gobierno, que no quiere atrasar o volver atrás en algunos temas, esa es mi sensación, pero el domingo de noche lo vamos a saber”, sentenció.

La sexta y última pregunta fue realizada por diario La R: “En la eventualidad de que el no obtenga el triunfo y considerando el tiempo que usted acaba de decir que la ley está en vigencia, ¿el gobierno podría analizar un agregado o modificación a alguno de los 135, o a partir del 28 de marzo queda todo como está?”

“En realidad, yo no lo llamaría un triunfo; lo llamaría una ratificación de un instrumento legal. O sea, en la íntima, no es para festejar. Simplemente que creamos unas herramientas y ojalá que la gente entienda que esas herramientas son de las que hay, las mejores y que no vale la pena derogarlas. Si tenemos pensado agregar, no. Si mañana surge la necesidad de mejorarlo, toda obra humana es perfectible y si se puede mejorar, no digo los 135 estos, digo los otros artículos o del texto legal que sea, estamos dispuestos, por supuesto. El día que alguien se cierra y cree que tiene toda la razón y toda la verdad, es el día que dejó de tener contacto con la opinión pública, con la realidad y es el día que dejó de servir como gobernante”, concluyó en su última respuesta.

