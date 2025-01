La víspera de la asunción en Venezuela: cómo se vive ahí y en el resto del mundo

Internacionales

Opositores venezolanos empezaron a concentrarse este jueves en diversas ciudades de todo el mundo en una jornada de movilizaciones convocada en víspera de la asunción presidencial en Venezuela y en respuesta al llamado de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.



“¡Es hoy! ¡Tú eres el protagonista! Que nada te quite tu derecho a exigir libertad y respeto a tu voto. Ganamos y juntos, todos, vamos a cobrar. El mundo nos acompaña”, dijo Machado en un mensaje difundido a través de las redes sociales, en las que anima a los venezolanos a participar en las manifestaciones en la víspera de la fecha fijada para la investidura presidencial, que tanto el actual presidente, Nicolás Maduro, como el opositor Edmundo González Urrutia han prometido asumir.



Bajo el lema “Gloria bravo pueblo” —fragmento del himno venezolano—, decenas de venezolanos se empezaron a concentrar en lugares simbólicos de varias ciudades del mundo para expresar su apoyo a los líderes de la oposición. A través de las redes sociales se han compartido imágenes de las manifestaciones en países como Australia, Malasia, Japón, Bélgica o Países Bajos.



En las próximas horas se esperan decenas de concentraciones en otras capitales. Según la organización Ganó Venezuela, que se define como una “fuerza organizada de venezolanos comprometidos con la defensa de la voluntad ciudadana expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024”, hay programadas protestas en los cinco continentes, y se exhorta a los participantes que porten una bandera de su país y vistan de amarillo, azul o rojo.



La más multitudinaria se espera en Caracas, en una protesta prevista para las 10 de la mañana hora local (14:00 GMT). Machado confirmó el martes que saldrá de la clandestinidad y asistirá a esta manifestación para reivindicar la victoria de González Urrutia, quien en los últimos días llevó a cabo una gira por países americanos antes de —según dice— retornar a Venezuela, de donde salió el pasado setiembre para pedir asilo en España.



Precisamente González Urrutia será la figura más destacada de la concentración programada en República Dominicana a la 1 de la tarde hora local (17:00 GMT), último país que ha visitado en su gira para recabar apoyos internacionales.



Otra de las manifestaciones más numerosas se registrará en Madrid, con la asistencia de representantes actuales e históricos de la derecha española, entre ellos los expresidentes conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el ultraderechista Santiago Abascal.



También están programadas concentraciones en las principales capitales y ciudades europeas, como París, Londres o Berlín, y americanas, como Buenos Aires, Washington, Nueva York, Bogotá o Ciudad de México, casi todas en lugares emblemáticos y simbólicos y a una hora coincidente o muy cercana a la manifestación de Caracas.



Maduro fue proclamado ganador de los comicios de julio por el organismo electoral, controlado por el oficialismo, con base en unos resultados que aún se desconocen de forma desglosada, y rechazados por gran parte de la comunidad internacional.



La oposición, que ha mostrado actas que acreditarían la derrota de Maduro, ha denunció fraude y reivindica la victoria de González Urrutia, quien esta semana lleva a cabo una gira por países americanos para recabar apoyos con el objetivo de regresar a Venezuela para asumir la presidencia.

El llamado a “toda Venezuela” de Machado

La líder antichavista reiteró el llamado a “toda Venezuela” a participar en la protesta convocada para este jueves.

“Todos sabemos que esto se acabó [...], ahora toca concretar la tarea y cada uno tiene su parte, como una orquesta. Mañana [jueves] nos encontramos en los pueblos y ciudades de toda Venezuela [...] y en cientos de ciudades alrededor del mundo”, había dicho la exdiputada en un video publicado en sus redes sociales.

Machado, quien confirmó el martes que saldrá de la clandestinidad y asistirá a la manifestación, expresó que “llegó la hora” del “anhelado” reencuentro y pidió a los venezolanos “serenidad y firmeza” en el reclamo del triunfo de González Urrutia.

A su juicio, el país caribeño es “ya un río crecido que se alimenta de cada uno” de sus habitantes y, en ese sentido, afirmó que “esta enorme fuerza que se ha ido acumulando llegó ya al punto donde se desborda y es imparable”.

“Que el miedo nos tenga miedo, vamos todos juntos. Venezuela te necesita, nos necesita, tú tienes que ser parte de la historia”, agregó Machado

En su red social X, Machado compartió una imagen y anunció que la Policía había tomado su “punto de encuentro” de la avenida Las Américas en Mérida. “La gente igual llegó y la policía se retiró. Nada es imposible si vamos juntos”, escribió.

Grande Mérida!!



Carteles de “se busca” contra siete expresidentes latinoamericanos

Venezuela distribuirá en todo el país carteles de “se busca” contra siete expresidentes latinoamericanos que expresaron su intención de acompañar al líder antichavista González Urrutia en su objetivo de jurar como mandatario el 10 de enero, cuando Maduro asegura que tomará posesión del cargo para un tercer sexenio en el poder, informó este miércoles el ministro de Interior, Diosdado Cabello.



El funcionario ordenó a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales distribuir “por todas las calles, puertos y aeropuertos” los carteles contra los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Jamil Mahuad (Ecuador).



En los carteles, que mostró durante la transmisión de su programa semanal en el canal estatal VTV, cada uno está señalado como “invasor” y acusado de “conspiración y complicidad en actos terroristas, así como de atentar contra la paz de Venezuela”.



Sostuvo que estas alertas deben ser difundidas en “todo el territorio nacional, en puertos, aeropuertos, calles, alcabalas, avenidas, porque estos son unos delincuentes”, en referencia a los exmandatarios.



“¿Cómo es eso que van ustedes a entrar a un país que nadie los ha invitado? Miren, ustedes no entran a Venezuela por una sola razón: no nos da la gana que entren a Venezuela, porque este país es un país soberano, este es un país independiente”, expresó Cabello.



Y agregó: ”Ahora, si ustedes quieren venir, aquí los estamos esperando, con mucho gusto los estamos esperando; después no se estén quejando”.

Con información de EFE