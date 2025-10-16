Política

La visita de Silvio Rodríguez a Topolansky: las cenizas del Pepe y fotos del Che y Allende

Después de 13 años, Silvio Rodríguez volverá a presentarse en un escenario uruguayo. En su visita en Montevideo, el artista cubano visitó a Lucía Topolansky, con quien rememoró a José Pepe Mujica, a Ernesto Che Guevara y a Salvador Allende.

“Esto, para mí, fue una universidad: el Che y Allende”, se escucha decir a la exvicepresidenta mientras dialoga con el músico cubano en su casa de Rincón del Cerro, donde vivía junto a Mujica, según un video que divulgó el Movimiento de Participación Popular.

En su visita, Topolansky le mostró a Rodríguez el lugar en el que yacen las cenizas del expresidente, quien deseaba que fueran esparcidas en su chacra.

En mayo de este año, cuando murió Mujica, el trovador cubano envió un “saludo para siempre” al expresidente en un mensaje en el que le dedica “Más porvenir”, una canción de su autoría inspirada en el exguerrillero tupamaro.

“Hoy mismo, en la mañana, en el estudio, estuve repasando “Más porvenir”, canción que compuse no hace mucho pensando en los dichos y en los hechos de Pepe”, escribió en su blog Segunda Cita.

Rodríguez, fundador de la Nueva Trova Cubana, se encuentra en estos días preparando la gira que realizará entre setiembre y noviembre por cinco países de Sudamérica, con largas jornadas en sus estudios Ojalá de La Habana. El tour incluirá conciertos en Montevideo, ciudad donde se reunió con Mujica en 2012.

“No crean que es adiós: solo es un saludo para siempre”, añadió en su mensaje, en el que también dedicó su “primer pensamiento” a Topolansky, compañera de Mujica “en todos los rincones de la vida”.

Poco después de conocerse en enero que el cáncer de esófago que sufría Mujica se había agravado, Rodríguez se unió al homenaje “Una canción y unas palabras para Pepe”, donde también participaron artistas como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y León Gieco.

“Querido Pepe: [...] estos versos los compuse en 2009 cuando te escuché decir algunas cosas; hace unos días los terminé y les puse esta música”, expresó en ese homenaje antes de entonar los versos de “Más porvenir” acompañado por su guitarra, en un video publicado en enero en YouTube.