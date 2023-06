La visión que tuvo Acquistapace sobre el submarino desaparecido antes del hallazgo

Locales

El vidente Marcelo Acquistapace tuvo una visión de los restos del submarino Titán —que iba a observar los restos del Titanic—, a dos días de que haya desaparecido la nave y dos días antes de que se encontraran algunos restos.

En concreto, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó el jueves que los restos encontrados en la mañana eran del submarino Titán, que desapareció el domingo pasado en aguas del Altántico norte. Desde el día de la desaparición hasta el día de los hallazgos, poco se sabía de dónde estaba la nave y en qué situación estaban sus tripulantes.

Dos días después de la desaparición (el martes), el periodista uruguayo Ignacio Esquivel (actualmente en España) dialogó con el vidente, según pudo conocer Montevideo Portal, para preguntarle si sabía algo al respecto. Luego de la consulta, dejó los nombres completos de los tripulantes y varias fotografías. Las fotos eran de cuatro tripulantes y de la nave en cuestión.

A las 8:01 de la mañana del martes, Acquistapace respondió: “Se encuentran a unos 500 metros del casco mayor del naufragio. Aún están con vida a esta hora. No sé referenciarte la ubicación porque no hay referencias geográficas en alta mar, pero me viene oeste”.

A continuación, el vidente dijo que “encontrar los van a encontrar”, y que si le viene información al respecto es “porque va a suceder”. “Claro que cuando lo encuentren no sé el estado en que se encontrarán todos”, agregó.

Dos días después, el jueves, Acquistapace volvió a escribirle al periodista uruguayo, esta vez con el link de la noticia de que los restos habían sido hallados y confirmados por parte de las autoridades. El reportero uruguayo respondió con una fotografía en la que había un programa de televisión cuyo gráfico decía: “Según el contralmirante John Mauger, portavoz de la Guardia Costera, los restos del Titán han aparecido a unos 500 metros de la proa del Titanic”.

Esquivel resaltó la exactitud y la coincidencia de la referencia que había dado el vidente y agregó que, aparentemente, cuando envió las fotos los tripulantes ya estaban muertos, aunque subrayó que hay que esperar que avance la investigación. “Vamos a esperar, pero ya la distancia es increíble. Por suerte lo tengo grabado”, dijo Esquivel.

Montevideo Portal dialogó con Acquistapace y contó que la información surgió como un “reflejo” cuando el reportero le preguntó y le envió la información. No obstante, aclaró que habitualmente trabaja con prendas, además de fotos y nombres completos. La ropa de las personas desaparecidas, contó, ayudan a precisar la información sobre si están con vida o no, recurso que no tuvo para este caso.

“Lo curioso es que le dije la distancia donde estaban y que los iban a encontrar. Si vos ves después la noticia que salió, habla de que fue encontrado a 500 metros de la proa del naufragio del Titanic. Lo que digo es como una réplica de la noticia en el momento en que aparecen los restos. A lo que voy es que no deja de ser impactante porque coincide exactamente la cifra. Fijate que los tipos estaban buscando en no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados de búsqueda”, aseguró.

Para ratificar la veracidad de la fecha de la información aportada, además de las capturas de pantallas, el vidente aportó que el periodista uruguayo hizo en su programa de radio el martes un segmento con la información y que incluso envió a OceanGate los datos que había brindado, ya que tenía contacto con la empresa.

“Incluso pasé esa información a una periodista mexicana, que tiene programa en el que hablo sobre casos y adicciones. Me preguntó al respecto y le pasé la información. Se la pasé el miércoles y ayer me decía que estaba sorprendida por cómo coincidía la distancia y las características”, narró Acquistapace.

Con respecto a su visión de que estaban vivos, el vidente respondió: “Es lo primero que me viene, ¿no? En definitiva, todavía no se sabe bien. Se sabe que implosionó, pero no se sabe bien en qué momento. De todas maneras, las percepción de vida lo trabajo con la prenda, que es lo que me da una efectividad importante. [...] La sensación que me daba era de que estaban con vida, pero aclaro que no sabía, cuando aparecieran, si iba a ser la misma situación”.

“Son apreciaciones y uno es humano y se equivoca, pero no se sabe lo que pasó. No me extrañaría que podrían haber estado vivos en ese momento todavía y que después puede haber ocurrido la implosión, quizás fuera a raíz de que hubieran perdido parte del soporte. Es difícil de prever”, agregó.

Finalmente, Acquistapace destacó que la búsqueda que estaba haciendo la Armada era grande y que es interesante que haya coincidido la referencia en metros porque podrían haber sido 20, 300 o 10 mil metros cuadrados. Es decir, hay una variable grande, pero justo dio con el número y las características.

