La versión del Elbio Fernández sobre una polémica que puso a los padres en pie de guerra

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

El colegio de Montevideo Elbio Fernández se vio envuelto en una polémica desde hace algunos meses, luego de que alrededor de 1.000 padres firmaran una carta en rechazo a una cuota adicional que desde la dirección de la institución se les comunicó que deberían abonar.

El pago extra se implementará en la inscripción a los cursos del año que viene y se debe a la construcción de un nuevo polideportivo que la institución estudiantil está haciendo en el Centro de Montevideo, precisamente entre las calles Maldonado, Quijano y Durazno.

El presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular del Elbio Fernández, Enrique González del Toro, dialogó con Montevideo Portal y consideró que la principal autocrítica que hacen es la “forma en la que comunicaron” que se debería cobrar una cuota adicional para costear la inversión.

“Es una obra muy grande, que implica reconstruir partes de una casa que forma el patrimonio urbano de Montevideo. No estamos hablando de que los padres vayan a pagar algo que no exista, porque el proyecto ya comenzó”, aclaró Del Toro.

El directivo de la institución argumentó que “no hay otra forma de implementar la inversión si no es a través del ingreso de cuotas”, dado que el Elbio Fernández no recibe ningún tipo de financiación extra porque no está relacionado con alguna religión o institución externa.

“Siempre ha sido igual: el colegio, en su totalidad, se financia con el ingreso que abonan los padres”, insistió Del Toro y rescató las bondades del nuevo polideportivo, como el tamaño de las canchas, el hecho de que todas las actividades deportivas se concentrarán en un solo lugar y que la obra quedará por muchas generaciones.

Ante la consulta de por qué entienden que fallaron en la comunicación, Del Toro consideró que “puede comprender” a los padres que se molestaron porque “no es fácil para todo el mundo” afrontar un sobrecosto de algo que no estaba previsto. “Creo que hubiera sido correcta otra forma de comunicación, con mayores certezas. Pero bueno, entendemos que fue un error”, añadió.

Con respecto a las soluciones que se implementarán, Del Toro adelantó que se charlará caso a caso, para abordar un plan de pagos que sea justo para cada una de las casi 400 familias que mandan a sus hijos al colegio. El cometido de la dirección del Elbio es que el tema se destrabe en los próximos meses y antes de fin de año, dado que la cuota extra se tendría que comenzar a pagar en 2025.

La otra cara

Un padre que manda a sus dos hijos al Elbio Fernández dijo a Montevideo Portal que los montos de la sobrecuota varían dependiendo de cada caso. Por ejemplo, en el suyo, calculó que deberá abonar alrededor de $ 100.000.

“Estamos hablando de algo que no necesariamente uno de mis hijos va a usar, porque el polideportivo se terminará el año que viene y él está cursando quinto de liceo. El año que viene ya termina”, agregó el hombre, quien prefirió no ser mencionado porque está negociando con la dirección de la institución.

González del Toro, por su parte, aseguró que la obra se terminará por etapas y que su inauguración está prevista para el año que viene sobre octubre. “Puede cambiar, porque este año con las lluvias estuvimos varios días parados”, añadió.

El grupo de padres, movilizado mandó a hacer una encuesta para medir la satisfacción de las familias ante los anuncios que ha hecho la dirección del Elbio Fernández.

De acuerdo con los datos del estudio, al que accedió Montevideo Portal, el objetivo es “evaluar el impacto de las recientes medidas implementadas, específicamente la cuota obligatoria de apoyo para el polideportivo”.

“Buscamos recopilar datos sobre la cantidad de alumnos que podrían dejar la institución, así como entender mejor las percepciones y opiniones de las familias respecto a las medidas”, agrega el documento en el apartado de cometidos que busca.

De la encuesta participaron alrededor de 400 familias y el 59% de ellos tiene un hijo estudiando en el Elbio, mientras que 38% manda a dos menores, el 2% paga la cuota por tres, y el 1% lo hace por cuatro.

Ante la consulta de si están pensando en mantener a los menores el próximo año, período en el que se debería abonar la cuota extra, la gráfica muestra que 55,2% respondió: “Todavía lo estamos evaluando”. Esto equivale a 237 familias.

En tanto, el 29,8% de los consultados (128 familias) respondió que ya tienen decidido que todos sus hijos se quedarán y el 11,9% (51 familias) los sacarán de la institución.

Cuando la pregunta fue si han contactado a otros colegios para conocer sus propuestas y compararlas con las del Elbio, 208 familias (48,5%) respondieron que sí y 137 (31,9%) que no. Hay 84 (19,6%) que aseguraron que todavía están evaluando si se ponen en contacto o no.

Los resultados ante la pregunta de si se considera que la cuota del polideportivo afectó negativamente la confianza que se tiene sobre la gestión financiera del Elbio son contundentes: 89,7% respondió que sí. En tanto, solo 7,9% aseguró no tener opinión formada y el resto opinó que la medida no le afectó en el aspecto consultado.

Hay otro de los puntos que menciona la encuesta que dice: “¿Estarías dispuesto a reconsiderar la salida de tus hijos del Elbio si se presentara un plan financiero alternativo más equitativo y no obligatorio para el polideportivo?”.

En este caso, el 50% de los consultados respondió que sí estaría dispuesto, el 28% que no lo sabe porque tiene que evaluar la propuesta y el 6% respondió negativamente. Sobre este punto, González del Toro reiteró que la intención es que el plan de pagos se adapte a cada una de las familias. “No queremos que nadie se vaya”, dijo.

