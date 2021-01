La versión de la enfermera del paciente con COVID que murió fuera del hospital de Artigas

Locales

Montevideo Portal

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) emitió un comunicado en el que anunció el inicio de una investigación administrativa para conocer los detalles y determinar responsabilidades en el fallecimiento de un paciente con COVID-19 que se dio el viernes en la puerta de la emergencia del hospital de Artigas.

Del comunicado se desprende que el hombre tenía 61 años, era positivo de coronavirus y había sido trasladado desde Bella Unión al Centro de Diálisis de Artigas para recibir un tratamiento vinculado a su insuficiencia renal crónica.

Sin embargo, el paciente se descompensó y fue trasladado al Hospital Departamental de Artigas, donde murió. La investigación de ASSE surge porque, según se denunció, al paciente no se le permitió el ingreso al Hospital de Artigas, donde presuntamente no tenían una cama preparada para recibir a un paciente con COVID-19.

Así lo denunció al medio local Artigas Informa la enfermera Lorna Alvez, quien dijo haber estado durante el traslado del hombre de Bella Unión a Artigas y del Centro de Diálisis al hospital. La mujer asegura que una vez arribados a la puerta del hospital, los tuvieron esperando 50 minutos afuera, y en ese lapso murió el paciente.

La enfermera aseguró que "conocía hace bastante" al paciente, "al llegar al punto de saber cuándo él está bien y cuándo está mal".

El relato de la enfermera indica que la mañana del viernes se subieron a la ambulancia para viajar de Bella Unión a Artigas, traslado que hizo conectado a una fuente de oxígeno. Según dijo, en el Centro de Diálisis le hicieron el tratamiento en un sector separado al resto de los pacientes.

"A las 4 de la tarde voy por el paciente, que demoraba, y le pregunté al administrativo qué pasaba. Me dijo que lo estaban compensando porque le faltaba un poquito de oxígeno", continuó su relato. Luego agregó que habló con la nurse del lugar, quien le informó que el paciente iba a ser valorado por un doctor. Posteriormente esta misma nurse le habría informado a la enfermera que el paciente había sido dado de alta por el médico responsable, motivo por el que podía volver a su domicilio.

"Cuando lo vi en la sala, que me lo iban a entregar, les digo: 'Pero él no está bien'. Y me dicen: 'Sí, está bien, va a domicilio'. Y él me mira y me dice: 'No estoy bien, Lorna'. Lo cargué igual porque era inútil pelear contra el mundo porque ya me había pasado anteriormente. Lo llevo a la ambulancia y le digo: 'Ferreira (apellido del paciente), yo no te voy a llevar a tu casa, inmediatamente te llevo a la emergencia'. Él me decía: 'Lorna, estoy mal. Lorna, estoy muy mal'. Entonces lo llevé a la emergencia respiratoria con oxígeno. Mi ambulancia tenía oxígeno", relató.

Según dijo, al llegar a una de las puertas de la emergencia, una enfermera le pidió que lo llevaran a otra de las puertas. "Salimos de nuevo, fuimos a la puerta y llegué, toqué timbre y nadie se acercó. Luego vino alguien, entreabrió la puerta y nos dice: 'Nos vamos a vestir para recibirlo'".

Alvez expresó que allí estuvieron 20 minutos sin que nadie saliera del hospital. "Yo abrí la puerta de la ambulancia y les empecé a hacer señas de afuera para que vieran que él estaba mal".

"En eso sale un médico sin estetoscopio, sin nada", dijo Alvez, y aseguró que el médico repitió que su colega del Centro de Diálisis lo había habilitado a irse a su casa.

Según dijo, ella respondió que no interesaba lo que había dicho ese médico: "Yo a este paciente no lo voy a sacar a la ruta, se me va a morir en la ruta, lo conozco hace años".

Luego, el médico le habría dicho que iban a preparar una sala para que él ingresara. "¿Va a hacer un año que estamos en una plena pandemia y me venís a decir que van a preparar una sala? Se me está muriendo. Estaba en un desasosiego respiratorio que no se pueden hacer una idea", prosiguió.

Según dijo, volvieron a pasar varios minutos sin que nadie se acercara a la ambulancia. "Paseaban adentro de la emergencia y nadie se acercaba a la puerta. Y yo lloraba y gritaba afuera y nadie se acercaba a esa maldita puerta".

Finalmente fueron 50 los minutos que, según Alvez, estuvieron esperando afuera del hospital, donde finalmente murió.

"¿Dónde está la empatía? ¿Para qué miércoles estudiás? No puede ser, no es que vayas y te contamines por el amor a la patria, pero tenemos todo para protegernos, y para eso estudiamos", concluyó el relato la enfermera.

