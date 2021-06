La uruguaya Melania Geymonat pide en ONU reconocer como agravante odio contra mujeres LBTI

Melania Geymonat, la uruguaya víctima de una golpiza homofóbica en 2019 en Inglaterra, fue la vocera este martes de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex ILGA World ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde presentó avances y reclamos en la materia.

"Hace dos años, mi vida sufrió un cambio cuando mi cita y yo estábamos en un autobús de Londres y fuimos atacadas por un grupo de hombres por el solo hecho de estar juntas de manera romántica. Tuvimos suerte de que sucediera en Londres, porque ambas somos educadas, femeninas y de apariencia blanca. La policía se hizo cargo del caso y los hombres fueron condenados por un delito de odio lesbofóbico", planteó Geymonat en un video que fue difundido durante la sesión.

