La última jugada: mails revelan decisión que Gustavo Basso tomó horas antes de matarse

Judiciales

El 28 de noviembre de 2024, la agenda mediática comenzó —como tantos días— con un accidente de tránsito con resultado de muerte. Sin embargo, ese episodio lamentablemente corriente, resultaría llamativo por los detalles.

Por ejemplo, la altísima velocidad a la que circulaba el coche involucrado cuando impactó con una pieza de maquinaria vial en la ruta 5. Y también el hecho de que se tratara de un Tesla, vehículo dotado de alta tecnología que lo hace capaz de prever y evitar accidentes.

El resto es historia: se supo que quien iba al volante era Gustavo Basso, cofundador del fondo Conexión Ganadera, empresa que apenas días después se fue a la quiebra y hoy es investigada como una de las mayores estafas en la historia del país. Asimismo, se comprobó que el choque se produjo por decisión —la última— de su conductor.

Correos que van y vienen

En las últimas semanas, las pesquisas en la causa Conexión Ganadera han experimentado algunos avances relacionados con el análisis de la cuentas de correo de los involucrados.

Esta mañana, el periodista Eduardo Preve reveló en X que apenas 24 horas antes de morir, Basso accedió a su cuenta de correo personal [email protected] y solicitó un cambio de contraseña. Sin embargo, cuando el servicio digital le envió un enlace para que modificara la clave, el ahora fallecido envió ese link a su hija Agustina, quien también es indagada por la causa y comparecerá ante Fiscalía el 18 de febrero.

Por la causa de Conexión Ganadera están en la cárcel y con prisión preventiva Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, cofundadores de la empresa. Daniela Cabral, viuda de Basso, cumple la medida cautelar en un lujoso apartamento de su propiedad en el balneario Punta del Este.