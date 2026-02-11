Locales

La tumba de las tormentas: meteorólogo contó por qué tempestades regionales no nos llegan

En su columna matutina en el noticiero Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis hizo referencia a un fenómeno que calificó como “increíble”.

Dicha singularidad tiene efectos positivos y negativos: evita que se produzcan tempestades potencialmente peligrosas, pero también bloquea las precipitaciones y contribuye a agravar el déficit hídrico.

“Es increíble, porque las células de tormenta llegan a Uruguay y desaparecen”, expresó el profesional, quien explicó que esa “desaparición” no se debe a causas misteriosas ni sobrenaturales, sino todo lo contrario.

De acuerdo con lo expresado por el meteorólogo, las células de tormenta que ingresan al país sucumben “por falta de materia prima” para desarrollarse.

En ese sentido, señaló que actualmente en nuestro país “hay muy poco vapor de agua en los primeros 1.500 metros de la atmósfera”, y que es el vapor en esas capas atmosféricas lo que las células de tormenta necesitan para “hacer sus cosas”, como lluvias y tempestades.

Sin embargo, al toparse con una atmósfera seca, “las nubes se disuelven” sin precipitar.

Las próximas lluvias

En cuanto al panorama para los próximos días, Ramis señaló que el jueves “puede haber alguna precipitación y alguna tormenta en la mañana”. Estas lluvias incidirán especialmente “al norte del río Negro, salvo en Artigas” y agregó que en el sur “también habrá alguna precipitación”, aunque de poca importancia.

Para el viernes se esperan algunos posibles “chaparroncitos” en el departamento de Rocha y, tras un sábado despejado, la lluvia regresa el domingo, especialmente “en el sur del río Negro”.

En cuanto al lunes y martes de Carnaval, Ramis también contempla la posibilidad de lluvias, pero serían escasas.