Locales

La torta del casamiento del año llegó rota y la arregló una repostera de Maldonado

El casamiento de Giuliana Tenace y Ricardo Squef Vierci, una de las bodas más comentadas del año, no estuvo exento de imprevistos. Según confirmó FM Gente, la torta principal, encargada originalmente a una repostera brasileña, sufrió daños en el traslado y llegó rota a Uruguay.

La pieza, de cuatro pisos y decorada con flores de azúcar, formaba parte del imponente despliegue internacional que caracteriza a esta celebración con cerca de 800 invitados, entre ellos empresarios, figuras del espectáculo y amigos de la familia.

Ante la situación, la reconocida repostera de Maldonado Adriana D’Albora fue contratada de urgencia para restaurarla y dejarla en condiciones óptimas para el evento. D’Albora, con trayectoria internacional y experiencia en Europa y Estados Unidos, es conocida por sus tortas de temáticas hiperrealistas.

Fuerte presencia de empresas locales

A pesar del despliegue extranjero, varias empresas de Maldonado fueron convocadas para participar del evento. La celebración comenzó el miércoles 26 con un sunset en el parador La Susana de José Ignacio, y continuará hasta el sábado con eventos exclusivos.

Entre las firmas locales involucradas:

Aquamark proveyó baños móviles de lujo para atender la demanda logística del evento.

proveyó baños móviles de lujo para atender la demanda logística del evento. Carpas Aníbal fue responsable de instalar la carpa principal en la residencia La Dalmacia , ubicada en la parada 10 de la Brava, en un montaje que llevó más de 30 días de trabajo.

fue responsable de instalar la carpa principal en la residencia , ubicada en la parada 10 de la Brava, en un montaje que llevó más de 30 días de trabajo. Cuadra se encargó de todo el sistema de audio, iluminación y estructuras para la fiesta.

Además, está prevista una cena de despedida el sábado en el restaurante Unido de Manantiales, otro lugar destacado de la gastronomía local elegido por los anfitriones.